Galatasaray, Icardi'nin maliyetini açıkladı
14:39 30.07.2023 (güncellendi: 14:41 30.07.2023)
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© DHA
Galatasaray, Arjantinli golcü Mauro Icardi transferinin maliyetini açıkladı. Kulüpten, KAP’a yapılan açıklamaya göre Icardi’nin bonservisi için Fransız kulübü PSG’ye 10 milyon euro ödenecek.
Galatasaray, Arjantinli golcü Mauro Icardi ile 3 sezonluk sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı ekip, sözleşmenin mali ayrıntılarını KAP’a bildirdi.
Kulüpten KAP’a gönderilen bildirime göre, Galatasaray, Fransız ekibi PSG’ye Icardi’nin bonservisi için 10 milyon euro ödeyecek. Bu ödeme 4 taksit halinde yapılacak.
Öte yandan Icardi ile 3 sezonluk anlaşma sağlandı.
Kulüp, Arjantinli golcüye sezon başına 6 milyon euro ödeme yapacak.
Sarı-kırmızılı ekip, sözleşmenin mali ayrıntılarını KAP’a bildirdi.
Kulüpten KAP’a gönderilen bildirime göre, Galatasaray, Fransız ekibi PSG’ye Icardi’nin bonservisi için 10 milyon euro ödeyecek. Bu ödeme 4 taksit halinde yapılacak.
Öte yandan Icardi ile 3 sezonluk anlaşma sağlandı.
Kulüp, Arjantinli golcüye sezon başına 6 milyon euro ödeme yapacak.
Icardi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak geldiği Galatasaray'da 24 lig maçına çıkmıştı. Arjantinli golcü, bu maçlarda 22 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı.
Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 30, 2023
Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile… pic.twitter.com/zSVzpR8Ja5