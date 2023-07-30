https://sputniknews.com.tr/20230730/galatasaray-icardinin-maliyetini-acikladi-1074170675.html

Galatasaray, Icardi'nin maliyetini açıkladı

Galatasaray, Icardi'nin maliyetini açıkladı

Galatasaray, Arjantinli golcü Mauro Icardi transferinin maliyetini açıkladı. Kulüpten, KAP’a yapılan açıklamaya göre Icardi’nin bonservisi için Fransız kulübü... 30.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-30T14:39+0300

2023-07-30T14:39+0300

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spor

galatasaray sk

galatasaray

transfer

mauro icardi

kap

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Galatasaray, Arjantinli golcü Mauro Icardi ile 3 sezonluk sözleşme imzaladı.Sarı-kırmızılı ekip, sözleşmenin mali ayrıntılarını KAP’a bildirdi.Kulüpten KAP’a gönderilen bildirime göre, Galatasaray, Fransız ekibi PSG’ye Icardi’nin bonservisi için 10 milyon euro ödeyecek. Bu ödeme 4 taksit halinde yapılacak.Öte yandan Icardi ile 3 sezonluk anlaşma sağlandı.Kulüp, Arjantinli golcüye sezon başına 6 milyon euro ödeme yapacak.Icardi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak geldiği Galatasaray'da 24 lig maçına çıkmıştı. Arjantinli golcü, bu maçlarda 22 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230728/galatasarayin-yeni-transferleri-taraftarlarin-onunde-sozlesme-imzalayacak-1074128677.html

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