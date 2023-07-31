https://sputniknews.com.tr/20230731/suudi-bakan-kuran-i-kerimi-yakmanin-provokatif-bir-eylem-oldugunu-soyledi-1074215537.html

Suudi Bakan, "Kur'an-ı Kerim'i yakmanın provokatif bir eylem" olduğunu söyledi

Suudi Bakan, "Kur'an-ı Kerim'i yakmanın provokatif bir eylem" olduğunu söyledi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyecek provokatif bir... 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T19:38+0300

2023-07-31T19:38+0300

2023-07-31T19:58+0300

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Bin Ferhan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde çevrim içi düzenlediği toplantıda konuştu.Suudi Arabistan'ın, dini nefret ve aşırıcılığın yayılmasını kabul etmediğini ve Kur'an-ı Kerim'in kutsiyetini çiğneyen eylemleri kınadığını vurgulayan Bin Ferhan, "Kur'an-ı Kerim'in yakılması hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyecek provokatif bir eylemdir." dedi.Bin Ferhan, İİT'nin, diğer İslami örgütlerle işbirliği yaparak, barış ve hoşgörü ilkelerinin müdafaa edilmesi ve İslam'ın doğru bir şekilde insanlara anlatılması için çalışması gerektiğini kaydetti.İİT Genel Sekreteri Hüseyin Taha ise toplantının açılışında yaptığı konuşmada, İsveç ve Danimarka yönetimlerini Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerinin engellenmesi için resmi düzeyde tedbir almaya çağırdı.Söz konusu ülkelerin şu ana kadar bu konuda hiçbir adım atmamasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını aktaran Taha, İİT üyesi ülkelerden, söz konusu eylemlerden duydukları rahatsızlığı ifade etmek için İsveç ve Danimarka ile ilişkilerinde ciddi tedbirler almasını istedi.İİT'nin çevrim içi toplantısıyla eş zamanlı olarak bugün Danimarka ve İsveç'te yine Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar düzenlendi.

https://sputniknews.com.tr/20230731/isvecte-tipkibasim-kuran-yakma-eylemi-1074206942.html

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