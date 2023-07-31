https://sputniknews.com.tr/20230731/silede-30a-yakin-patlamamis-mayin-tespit-edildi-plaj-kapatildi-1074205566.html
Şile’de 30’a yakın 30'a yakın mühimmat tespit edildi, plaj kapatıldı
Şile’de 30’a yakın 30'a yakın mühimmat tespit edildi, plaj kapatıldı
Şile'nin Sofular köyünde birkaç gün önce yüzmek için sahile giren bir vatandaş denizde mühimmat olduğunu görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T15:28+0300
2023-07-31T15:28+0300
2023-07-31T16:04+0300
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Olay, geçtiğimiz günlerde Şile ilçesinin, Sofular köyü, Sofular Halk Plajında yaşandı. Yüzmek için denize giren bir vatandaş denizde 30'a yakın patlamamış mühimmat gördü. Korku içinde denizden çıkan vatandaş, telefonla jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve İtfaiye ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yüzmeye gelen vatandaşları denizden ve plajdan uzaklaştırdı.SAS ekipleri kontrollü patlama yapacakJAndarma ekipleri tarafından Sofular Halk Plajı boşaltıldıktan sonra alana girişler yasaklandı. Jandarma ekipleri tarafından Sualtı Savunma Grup Komutanlığına (SAS) ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler denize dalarak mühimmatların olduğu yeri işaretledi. 30'a yakın patlamamış mühimmat Salı ya da Çarşamba günü kontrollü olarak patlatılacak.Dalgalarla geldiOlay yerinde ve denizin içinde araştırma yapan jandarma ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri patlamamış mühimmatların eski zamanlara ait olduğunu tespit ederken, ilk belirlemelere göre dalgalarla Şile sahiline kadar geldiği tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230714/karadenizde-ukraynaya-ait-serseri-mayin-tespit-edildi-1073548349.html
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mayın
Şile’de 30’a yakın 30'a yakın mühimmat tespit edildi, plaj kapatıldı
15:28 31.07.2023 (güncellendi: 16:04 31.07.2023) Abone ol
Şile'nin Sofular köyünde birkaç gün önce yüzmek için sahile giren bir vatandaş denizde mühimmat olduğunu görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tedbir amacıyla Sofular sahilini boşalttı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Şile ilçesinin, Sofular köyü, Sofular Halk Plajında yaşandı. Yüzmek için denize giren bir vatandaş denizde 30'a yakın patlamamış mühimmat gördü. Korku içinde denizden çıkan vatandaş, telefonla jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve İtfaiye ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yüzmeye gelen vatandaşları denizden ve plajdan uzaklaştırdı.
SAS ekipleri kontrollü patlama yapacak
JAndarma ekipleri tarafından Sofular Halk Plajı boşaltıldıktan sonra alana girişler yasaklandı. Jandarma ekipleri tarafından Sualtı Savunma Grup Komutanlığına (SAS) ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler denize dalarak mühimmatların olduğu yeri işaretledi. 30'a yakın patlamamış mühimmat Salı ya da Çarşamba günü kontrollü olarak patlatılacak.
Dalgalarla geldi
Olay yerinde ve denizin içinde araştırma yapan jandarma ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri patlamamış mühimmatların eski zamanlara ait olduğunu tespit ederken, ilk belirlemelere göre dalgalarla Şile sahiline kadar geldiği tahmin ediliyor.