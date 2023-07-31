https://sputniknews.com.tr/20230731/pizzaci-calistigi-is-yerini-silahla-basip-2-kadin-calisani-vurdu-1074181354.html
Pizzacı, çalıştığı iş yerini silahla basıp 2 kadın çalışanı vurdu
Pizzacı, çalıştığı iş yerini silahla basıp 2 kadın çalışanı vurdu
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir pizza restoranına gelen motosikletli şahsın silahlı saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Saldırganın ve vurulan... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T01:49+0300
2023-07-31T01:49+0300
2023-07-31T01:49+0300
türkiye
manisa
yunusemre
pizza
restoran
saldırı
silahlı saldırı
ölü
yaralı
ağır yaralı
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Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki bir pizza restoranında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstasyon Caddesi üzerindeki bir pizza restoranında çalışan Ferhat K., henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı restoranda çalıştığı iş arkadaşları Sultan Zencirci (27) ve Gül D.'ye (45) ruhsatsız silahıyla ateş etti. Her iki kadın kanlar içinde yerde kalırken, Ferhat K. ise motosiklete binerek hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Sultan Zencirci'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini, Gül D.'nin de yaralandığını belirledi. Gül D. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.Olay sonrası jandarma ekiplerinin yoğun çalışmasıyla şüpheli Ferhat K. suç unsuru tabanca ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230730/esenyurtta-tekel-bayisindeki-silahli-kavgaya-iliskin-yakalanan-zanliya-ek-gozalti-karari-1074176007.html
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manisa, yunusemre, pizza, restoran, saldırı, silahlı saldırı, ölü, yaralı, ağır yaralı
manisa, yunusemre, pizza, restoran, saldırı, silahlı saldırı, ölü, yaralı, ağır yaralı
Pizzacı, çalıştığı iş yerini silahla basıp 2 kadın çalışanı vurdu
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir pizza restoranına gelen motosikletli şahsın silahlı saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Saldırganın ve vurulan kadın çalışanların iş arkadaşı olduğu öğrenildi.
Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki bir pizza restoranında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İstasyon Caddesi üzerindeki bir pizza restoranında çalışan Ferhat K., henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı restoranda çalıştığı iş arkadaşları Sultan Zencirci (27) ve Gül D.'ye (45) ruhsatsız silahıyla ateş etti.
Her iki kadın kanlar içinde yerde kalırken, Ferhat K. ise motosiklete binerek hızla olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Sultan Zencirci'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini, Gül D.'nin de yaralandığını belirledi.
Gül D. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay sonrası jandarma ekiplerinin yoğun çalışmasıyla şüpheli Ferhat K. suç unsuru tabanca ile birlikte yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.