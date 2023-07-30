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ÖZEL HABER
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Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlıya ek gözaltı kararı
Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlıya ek gözaltı kararı
Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli M.Ö, hakkında ek gözaltı... 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T18:42+0300
2023-07-30T18:42+0300
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esenyurt
tekel
saldırı
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Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayisinde 28 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerden M.Ö'yü gözaltına aldı.Esenyurt İlçe Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli M.Ö, daha sonra Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.Zırhlı araç eşliğinde sağlık kontrolüne ve ardından adliyeye götürülen şüphelinin olay sırasında ayağından yaralandığı ve koltuk değneğiyle yürüdüğü görüldü.Şüpheli M.Ö hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ek gözaltı kararı verildi.Bu karar üzerine şüpheli, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.Şüpheli M.Ö'nün buradaki işlemleri sürüyor.Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen diğer şüpheliler A.Ö, T.Ö. ve S.Ö'nün yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.Valilik açıklamasıİstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde 28 Temmuz saat 23.30 sıralarında silahlı kavga ihbarı üzerine ivedilikle olay yerine güvenlik görevlilerinin sevk edildiği belirtildi.Açıklamada, iş yerine gelen M.Ö, A.Ö, T.Ö. ve S.Ö. isimli şüphelilerin o sırada iş yerinde bulunan Yunus Emre Erzen, Batuhan Bayındır ile Yusuf Erzen'e silahla ateş açarak yaraladıklarının ve bir araç ile olay yerinden uzaklaştıklarının tespit edildiği aktarılarak "112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır isimli şahıslar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişler, tedavisi devam eden yaralı Yusuf Erzen'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Görevlilerimizin çalışmaları kapsamında kimlikleri tespit edilen şüpheli şahıslardan M.Ö. 29 Temmuz'da Esenyurt ilçesinde yakalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.Şüphelinin olay sırasında yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığının tespit edildiğine dikkati çekilen açıklamada, iş yerinde yapılan aramalarda pompalı tüfek, 2 tabanca ile 50 fişek ele geçirildiği bildirildi.Açıklamada, yakalanan şüpheli M.Ö. hakkında başlatılan adli işlemler ile firari durumdaki A.Ö, T.Ö. ve S.Ö. adlı şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.Cenazeler defnedildiBu arada, şüphelilerle iş yeri sahipleri arasında daha önce husumet bulunduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babasının sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine şüphelilerin iş yerine gelerek maktul Erzen'den babasını sordukları ve tartışmanın bunun üzerine çıktığı belirtildi.Olay yerinde yapılan incelemede 12 boş kovan bulundu. İşletmede yapılan aramada ise 1 pompalı tüfek, 2 tabanca, 50 adet mermi ele geçirildi.Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır'ın cenazelerinin dün Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak defnedildiği öğrenildi.Ne olmuştu?Esenyurt'ta bir tekel bayisine giden bir gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230730/esenyurttaki-tekel-bayisine-silahli-saldirida-ayrintilar-netlesiyor-emniyetten-aciklama--1074169195.html
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türkiye, esenyurt, tekel, saldırı, cinayet

Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlıya ek gözaltı kararı

18:42 30.07.2023
© İHAEsenyurt
Esenyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2023
© İHA
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Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli M.Ö, hakkında ek gözaltı kararı verilmesi üzerine Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayisinde 28 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerden M.Ö'yü gözaltına aldı.
Esenyurt İlçe Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli M.Ö, daha sonra Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Zırhlı araç eşliğinde sağlık kontrolüne ve ardından adliyeye götürülen şüphelinin olay sırasında ayağından yaralandığı ve koltuk değneğiyle yürüdüğü görüldü.
Şüpheli M.Ö hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ek gözaltı kararı verildi.
Bu karar üzerine şüpheli, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Şüpheli M.Ö'nün buradaki işlemleri sürüyor.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen diğer şüpheliler A.Ö, T.Ö. ve S.Ö'nün yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde 28 Temmuz saat 23.30 sıralarında silahlı kavga ihbarı üzerine ivedilikle olay yerine güvenlik görevlilerinin sevk edildiği belirtildi.
Açıklamada, iş yerine gelen M.Ö, A.Ö, T.Ö. ve S.Ö. isimli şüphelilerin o sırada iş yerinde bulunan Yunus Emre Erzen, Batuhan Bayındır ile Yusuf Erzen'e silahla ateş açarak yaraladıklarının ve bir araç ile olay yerinden uzaklaştıklarının tespit edildiği aktarılarak "112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır isimli şahıslar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişler, tedavisi devam eden yaralı Yusuf Erzen'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Görevlilerimizin çalışmaları kapsamında kimlikleri tespit edilen şüpheli şahıslardan M.Ö. 29 Temmuz'da Esenyurt ilçesinde yakalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Şüphelinin olay sırasında yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığının tespit edildiğine dikkati çekilen açıklamada, iş yerinde yapılan aramalarda pompalı tüfek, 2 tabanca ile 50 fişek ele geçirildiği bildirildi.
Açıklamada, yakalanan şüpheli M.Ö. hakkında başlatılan adli işlemler ile firari durumdaki A.Ö, T.Ö. ve S.Ö. adlı şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Cenazeler defnedildi

Bu arada, şüphelilerle iş yeri sahipleri arasında daha önce husumet bulunduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babasının sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine şüphelilerin iş yerine gelerek maktul Erzen'den babasını sordukları ve tartışmanın bunun üzerine çıktığı belirtildi.
Olay yerinde yapılan incelemede 12 boş kovan bulundu. İşletmede yapılan aramada ise 1 pompalı tüfek, 2 tabanca, 50 adet mermi ele geçirildi.
Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır'ın cenazelerinin dün Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak defnedildiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Esenyurt'ta bir tekel bayisine giden bir gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.
Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.
Esenyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2023
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Esenyurt'taki tekel bayisine silahlı saldırıda ayrıntılar netleşiyor: Emniyetten açıklama
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