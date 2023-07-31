https://sputniknews.com.tr/20230731/nijeryada-greve-giden-doktorlar-yuzde-25lik-maas-artisini-kabul-etmedi-1074181679.html
Nijerya'da greve giden doktorlar yüzde 25'lik maaş artışını kabul etmedi
Nijerya'da greve giden doktorlar yüzde 25'lik maaş artışını kabul etmedi
Nijerya'da maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle süresiz greve giden doktorlar, hükümetin yaptığı yüzde 25'lik artışı reddetti. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T02:29+0300
2023-07-31T02:29+0300
2023-07-31T02:29+0300
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afrika
nijerya
maaş
doktor
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zam
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Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. Orji Emeka İnnocent, yaptığı yazılı açıklamada, doktorların greve devam edeceğini kaydederek, "Biz hükümetten yüzde 200'lük maaş artışı talep etmiştik. Son zamanlarda ülkede yaşanan hayat pahalılığına rağmen bize sadece yüzde 25'lik artış yapmak istiyorlar, bunu asla kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Nijerya'da kamu hastanelerinde çalışan doktorlar, maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle 26 Temmuz'da 'süresiz greve' gitmişti.Doktorların grevi nedeniyle devlet hastanelerindeki sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor.NARD'a göre, Nijerya'daki kötü koşullar ve maaş sıkıntısından dolayı her hafta en az 50 doktor yurt dışında çalışmak üzere ülkeyi terk ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230726/nijeryada-kamu-doktorlari-suresiz-greve-basladi-1074020055.html
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afrika, nijerya, maaş, doktor, grev, zam
afrika, nijerya, maaş, doktor, grev, zam
Nijerya'da greve giden doktorlar yüzde 25'lik maaş artışını kabul etmedi
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Nijerya'da maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle süresiz greve giden doktorlar, hükümetin yaptığı yüzde 25'lik artışı reddetti.
Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. Orji Emeka İnnocent, yaptığı yazılı açıklamada, doktorların greve devam edeceğini kaydederek, "Biz hükümetten yüzde 200'lük maaş artışı talep etmiştik. Son zamanlarda ülkede yaşanan hayat pahalılığına rağmen bize sadece yüzde 25'lik artış yapmak istiyorlar, bunu asla kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Nijerya'da kamu hastanelerinde çalışan doktorlar, maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle 26 Temmuz'da 'süresiz greve' gitmişti.
Doktorların grevi nedeniyle devlet hastanelerindeki sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor.
NARD'a göre, Nijerya'daki kötü koşullar ve maaş sıkıntısından dolayı her hafta en az 50 doktor yurt dışında çalışmak üzere ülkeyi terk ediyor.