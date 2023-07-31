Nijerya'da greve giden doktorlar yüzde 25'lik maaş artışını kabul etmedi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Beyaz Saray’dan Avrupa medyasına yasak
09:00
1 dk
ÖZEL HABER
Avusturyalı askeri uzman: NATO ülkelerinde altı ay eğitim alan Ukraynalı asker hayatta değil
09:21
1 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Ukrayna, NATO ekipmanının beşte birini kaybetti
09:40
1 dk
ÖZEL HABER
Güney Afrika’dan Rusya çıkışı: İşbirliğime engel olamadılar
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Ortadoğu uzmanı Oruç: ABD “çıkar”, Türkiye ve Çin “değer” diyor
10:15
5 dk
ÖZEL HABER
Altay tankından füzelere neler var?;Türk silahları görücüye çıktı
10:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD medyası, Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’in tablolarını satın alan kadına devlet görevi verildiğini ortaya çıkardı. Business Insider haber portalında geçen ifadelerde, eseler arasında 4 metrelik büyük tablolara ek olarak NFT’lerin de bulunduğu kaydedildi. B
13:24
2 dk
ÖZEL HABER
Sovyet yapımı SU-25 uçakları Türkiye modernize ediy
13:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ve kabul edildi: Askerlik yaş tavanını 27’den 30’a çıktı
14:16
2 dk
ÖZEL HABER
İran Nükleer Enerji Kurumu Başkanı: Türkiye ile işbirliğine hazırız
14:35
2 dk
ÖZEL HABER
IMF’de tahminini değiştirdi: Rus ekonomisi iyi
14:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
BRICS ülkeleri Ukrayna krizi için devrede
18:12
2 dk
ÖZEL HABER
Tahıl koridorunda aslan payını yüzde 48 ile Avrupa, yüzde 2’sini de açlık içindeki Afrika aldı
18:34
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Interpol çıkışı: Amaç Interpol kanallarının kullanımını engellemek
18:55
2 dk
ÖZEL HABER
İran Nükleer Enerji Kurumu Başkanı: Türkiye ile işbirliğine hazırız
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
Eski ABD Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü Wilkerson: 12-15 ay sonra NATO’nun dağılmaya başlayacağını göreceğiz
19:21
2 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Rusya zafer kazandı
19:40
1 dk
ÖZEL HABER
The Washington Post yazdı: Ukrayna’da 12 Bradley savaş aracı yok edildi
20:00
2 dk
ÖZEL HABER
AB’nin yanıtı böyle yorumlandı: Bu, Türkiye’den çok Erdoğan’a net cevaptır
20:14
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Senato üyesi Risch, Ukrayna’ya mümkün olan tüm silah türlerini sağlamayı önerdi
20:39
1 dk
ÖZEL HABER
ABD, ATACMS füzelerini Kiev yönetimine verecek mi?
21:00
1 dk
ÖZEL HABER
Dünyada çok nadir görülen 2 adet beyaz aslan dünyaya geldi
21:20
1 dk
ÖZEL HABER
Kiev’in terör saldırısına sessiz kalan BM’ye eleştiri
22:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:03
117 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230731/nijeryada-greve-giden-doktorlar-yuzde-25lik-maas-artisini-kabul-etmedi-1074181679.html
Nijerya'da greve giden doktorlar yüzde 25'lik maaş artışını kabul etmedi
Nijerya'da greve giden doktorlar yüzde 25'lik maaş artışını kabul etmedi
Nijerya'da maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle süresiz greve giden doktorlar, hükümetin yaptığı yüzde 25'lik artışı reddetti. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T02:29+0300
2023-07-31T02:29+0300
dünya
afrika
nijerya
maaş
doktor
grev
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1f/1074181776_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9abd936fcf46aa73a6d2d732b6459341.jpg
Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. Orji Emeka İnnocent, yaptığı yazılı açıklamada, doktorların greve devam edeceğini kaydederek, "Biz hükümetten yüzde 200'lük maaş artışı talep etmiştik. Son zamanlarda ülkede yaşanan hayat pahalılığına rağmen bize sadece yüzde 25'lik artış yapmak istiyorlar, bunu asla kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Nijerya'da kamu hastanelerinde çalışan doktorlar, maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle 26 Temmuz'da 'süresiz greve' gitmişti.Doktorların grevi nedeniyle devlet hastanelerindeki sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor.NARD'a göre, Nijerya'daki kötü koşullar ve maaş sıkıntısından dolayı her hafta en az 50 doktor yurt dışında çalışmak üzere ülkeyi terk ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230726/nijeryada-kamu-doktorlari-suresiz-greve-basladi-1074020055.html
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1f/1074181776_116:0:2845:2047_1920x0_80_0_0_b5d9aec957aa3823e5db1cfe30e8301e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afrika, nijerya, maaş, doktor, grev, zam
afrika, nijerya, maaş, doktor, grev, zam

Nijerya'da greve giden doktorlar yüzde 25'lik maaş artışını kabul etmedi

02:29 31.07.2023
© AFP 2023 / PIUS UTOMI EKPEINijerya - Doktor - Hastane
Nijerya - Doktor - Hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2023
© AFP 2023 / PIUS UTOMI EKPEI
Abone olTelegram
Nijerya'da maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle süresiz greve giden doktorlar, hükümetin yaptığı yüzde 25'lik artışı reddetti.
Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. Orji Emeka İnnocent, yaptığı yazılı açıklamada, doktorların greve devam edeceğini kaydederek, "Biz hükümetten yüzde 200'lük maaş artışı talep etmiştik. Son zamanlarda ülkede yaşanan hayat pahalılığına rağmen bize sadece yüzde 25'lik artış yapmak istiyorlar, bunu asla kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Nijerya'da kamu hastanelerinde çalışan doktorlar, maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle 26 Temmuz'da 'süresiz greve' gitmişti.
Doktorların grevi nedeniyle devlet hastanelerindeki sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor.
NARD'a göre, Nijerya'daki kötü koşullar ve maaş sıkıntısından dolayı her hafta en az 50 doktor yurt dışında çalışmak üzere ülkeyi terk ediyor.
Nijerya - Doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
DÜNYA
Nijerya'da kamu doktorları süresiz greve başladı
26 Temmuz, 17:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала