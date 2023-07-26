https://sputniknews.com.tr/20230726/nijeryada-kamu-doktorlari-suresiz-greve-basladi-1074020055.html

Nijerya'da kamu doktorları süresiz greve başladı

Nijerya'da kamu doktorları süresiz greve başladı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'daki kamu hastanelerinde çalışan doktorlar, maaşlarının ödenmemesi nedeniyle süresiz greve gitti. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T17:06+0300

2023-07-26T17:06+0300

2023-07-26T17:13+0300

dünya

afrika

nijerya

doktor

grev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1a/1074020343_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_6717cb50fe735cc8209afd1bf7b75fd6.jpg

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. Orji Emeka İnnocent, yaptığı açıklamada, uzun zamandır hükümetten talep ettikleri maaşlarını alamadıkları için bugünden itibaren süresiz grev başlattıklarını belirtti.İnnocent, talepleri arasında, biriken tüm maaşların derhal ödenmesi ve iş riski ödeneği olduğunu kaydederek, bu talepler hükümet tarafından yerine getirilene kadar grevde olacaklarını ifade etti.Greve giden kamu doktorları, Nijerya'daki hastanelerde çalışan doktorların en büyük kısmını oluşturuyor, bu nedenle grevleri genellikle devlet hastanelerindeki sağlık hizmetlerini ciddi şekilde aksatıyor.NARD'a göre, Nijerya'daki kötü koşullar ve maaş sıkıntısı nedeniyle her hafta en az 50 doktor yurt dışında çalışmak üzere ülkeyi terk ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230725/hollywoodda-senarist-ve-oyuncularin-ortak-grevi-ikinci-haftasinda-devam-ediyor-1073977000.html

nijerya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afrika, nijerya, doktor, grev