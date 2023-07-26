Nijerya'da kamu doktorları süresiz greve başladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Yılmaz anlattı: Yanlış faiz kararından kaynaklanan sorunlar silsilesi
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Prof. Dr. Kocasakal: Koskoca CHP kurda kuşa yem edilip adeta akbabalara servis edildi
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kredi kartı faizleri artırıldı
12:45
50 dk
ANKARA FARKI
Emekli Büyükelçi Öymen: Lozan’ı eleştirenler cumhuriyete karşı olanlar
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gözler Karadeniz'de
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
400 yıllık ağaç mı 4 yıllık kömür mü?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Melih Cevdet Anday'ın 'düşünmek' sözü tartışıldı
18:34
86 dk
Z RAPORU
Erdoğan - Putin görüşmesi ne zaman?
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Avukat Karcıoğlu: Mülk sahibi ve kiracı arasındaki sorunları 'arabulucu' ile çözecekler
07:09
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP’nin vergi zamlarına ilişkin genel görüşme önergesi reddedildi
12:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:08
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
CHP’de fırtına dinmiyor
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230726/nijeryada-kamu-doktorlari-suresiz-greve-basladi-1074020055.html
Nijerya'da kamu doktorları süresiz greve başladı
Nijerya'da kamu doktorları süresiz greve başladı
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'daki kamu hastanelerinde çalışan doktorlar, maaşlarının ödenmemesi nedeniyle süresiz greve gitti. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T17:06+0300
2023-07-26T17:13+0300
dünya
afrika
nijerya
doktor
grev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1a/1074020343_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_6717cb50fe735cc8209afd1bf7b75fd6.jpg
Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. Orji Emeka İnnocent, yaptığı açıklamada, uzun zamandır hükümetten talep ettikleri maaşlarını alamadıkları için bugünden itibaren süresiz grev başlattıklarını belirtti.İnnocent, talepleri arasında, biriken tüm maaşların derhal ödenmesi ve iş riski ödeneği olduğunu kaydederek, bu talepler hükümet tarafından yerine getirilene kadar grevde olacaklarını ifade etti.Greve giden kamu doktorları, Nijerya'daki hastanelerde çalışan doktorların en büyük kısmını oluşturuyor, bu nedenle grevleri genellikle devlet hastanelerindeki sağlık hizmetlerini ciddi şekilde aksatıyor.NARD'a göre, Nijerya'daki kötü koşullar ve maaş sıkıntısı nedeniyle her hafta en az 50 doktor yurt dışında çalışmak üzere ülkeyi terk ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230725/hollywoodda-senarist-ve-oyuncularin-ortak-grevi-ikinci-haftasinda-devam-ediyor-1073977000.html
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1a/1074020343_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_e6140dbe74710a2e7262e73a261f32a9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afrika, nijerya, doktor, grev
afrika, nijerya, doktor, grev

Nijerya'da kamu doktorları süresiz greve başladı

17:06 26.07.2023 (güncellendi: 17:13 26.07.2023)
© AFP 2023 / STEFAN HEUNISNijerya - Doktor
Nijerya - Doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© AFP 2023 / STEFAN HEUNIS
Abone olTelegram
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'daki kamu hastanelerinde çalışan doktorlar, maaşlarının ödenmemesi nedeniyle süresiz greve gitti.
Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. Orji Emeka İnnocent, yaptığı açıklamada, uzun zamandır hükümetten talep ettikleri maaşlarını alamadıkları için bugünden itibaren süresiz grev başlattıklarını belirtti.
İnnocent, talepleri arasında, biriken tüm maaşların derhal ödenmesi ve iş riski ödeneği olduğunu kaydederek, bu talepler hükümet tarafından yerine getirilene kadar grevde olacaklarını ifade etti.
Greve giden kamu doktorları, Nijerya'daki hastanelerde çalışan doktorların en büyük kısmını oluşturuyor, bu nedenle grevleri genellikle devlet hastanelerindeki sağlık hizmetlerini ciddi şekilde aksatıyor.
NARD'a göre, Nijerya'daki kötü koşullar ve maaş sıkıntısı nedeniyle her hafta en az 50 doktor yurt dışında çalışmak üzere ülkeyi terk ediyor.
Hollywood'da senarist ve oyuncuların ortak grevi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
DÜNYA
Hollywood grevinde ikinci hafta: Senarist ve oyuncular, iş garantisi ve maaş güvencesinde ısrarcı
Dün, 21:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала