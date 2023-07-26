https://sputniknews.com.tr/20230726/nijeryada-kamu-doktorlari-suresiz-greve-basladi-1074020055.html
Nijerya'da kamu doktorları süresiz greve başladı
Nijerya'da kamu doktorları süresiz greve başladı
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'daki kamu hastanelerinde çalışan doktorlar, maaşlarının ödenmemesi nedeniyle süresiz greve gitti. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T17:06+0300
2023-07-26T17:06+0300
2023-07-26T17:13+0300
dünya
afrika
nijerya
doktor
grev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1a/1074020343_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_6717cb50fe735cc8209afd1bf7b75fd6.jpg
Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. Orji Emeka İnnocent, yaptığı açıklamada, uzun zamandır hükümetten talep ettikleri maaşlarını alamadıkları için bugünden itibaren süresiz grev başlattıklarını belirtti.İnnocent, talepleri arasında, biriken tüm maaşların derhal ödenmesi ve iş riski ödeneği olduğunu kaydederek, bu talepler hükümet tarafından yerine getirilene kadar grevde olacaklarını ifade etti.Greve giden kamu doktorları, Nijerya'daki hastanelerde çalışan doktorların en büyük kısmını oluşturuyor, bu nedenle grevleri genellikle devlet hastanelerindeki sağlık hizmetlerini ciddi şekilde aksatıyor.NARD'a göre, Nijerya'daki kötü koşullar ve maaş sıkıntısı nedeniyle her hafta en az 50 doktor yurt dışında çalışmak üzere ülkeyi terk ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230725/hollywoodda-senarist-ve-oyuncularin-ortak-grevi-ikinci-haftasinda-devam-ediyor-1073977000.html
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1a/1074020343_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_e6140dbe74710a2e7262e73a261f32a9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afrika, nijerya, doktor, grev
afrika, nijerya, doktor, grev
Nijerya'da kamu doktorları süresiz greve başladı
17:06 26.07.2023 (güncellendi: 17:13 26.07.2023) Abone ol
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'daki kamu hastanelerinde çalışan doktorlar, maaşlarının ödenmemesi nedeniyle süresiz greve gitti.
Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. Orji Emeka İnnocent, yaptığı açıklamada, uzun zamandır hükümetten talep ettikleri maaşlarını alamadıkları için bugünden itibaren süresiz grev başlattıklarını belirtti.
İnnocent, talepleri arasında, biriken tüm maaşların derhal ödenmesi ve iş riski ödeneği olduğunu kaydederek, bu talepler hükümet tarafından yerine getirilene kadar grevde olacaklarını ifade etti.
Greve giden kamu doktorları, Nijerya'daki hastanelerde çalışan doktorların en büyük kısmını oluşturuyor, bu nedenle grevleri genellikle devlet hastanelerindeki sağlık hizmetlerini ciddi şekilde aksatıyor.
NARD'a göre, Nijerya'daki kötü koşullar ve maaş sıkıntısı nedeniyle her hafta en az 50 doktor yurt dışında çalışmak üzere ülkeyi terk ediyor.