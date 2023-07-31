https://sputniknews.com.tr/20230731/mhp-genel-baskan-yardimcisi-yalcin-chpdeki-degisim-tartismalarini-degerlendirdi-1074198445.html

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, CHP'deki 'değişim' tartışmalarını değerlendirdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, CHP'deki 'değişim' tartışmalarını değerlendirdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Değişim adı altındaki tartışmaların kaosunda boğulan CHP, Atatürk'ün bu partiye bıraktığı Türk milliyetçiliği... 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T13:18+0300

2023-07-31T13:18+0300

2023-07-31T13:18+0300

politika

ekrem imamoğlu

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

değişim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073856382_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bde8ffc24ba6f1fb122c9cf01c1f4681.jpg

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin ardından kamuoyunda CHP merkezli bir "değişim" tartışmasının yaşandığını anımsattı.CHP'nin, kurucu refleks ve şifrelerini kaybettiğini, başkalaşıp, bozulduğunu kaydeden Yalçın, "CHP'deki değişim yavelerinin gerisinde, bu partiyi siyaseten tebdil ve taklip etmek gayesiyle yıllardır operasyon üzerine operasyon yapan FETÖ'cülerin ufuneti, siyasi çürümüşlüğü yatmaktadır. Bütün bu hakikatler karşısında CHP'de değişim, mevcut genel başkanın değiştirilmesinden başka manaya gelmemektedir." değerlendirmesinde bulundu.Son dönemde politika, hukuk ve yönetim anlayışı başta olmak üzere Türkiye'de birçok alanda köklü değişim ve dönüşüm hamlesinin mimarı ve aktörünün MHP ile Cumhur İttifakı olduğunu kaydeden Yalçın, Türkiye'nin, değişen toplumsal yapı ve küresel anlayışa, gelişen dünyaya bigane kalmadığını vurguladı.Gerek iç dengeler, gerekse bölgesel ve uluslararası konjonktürün, Türkiye'yi küresel bir güç olma rolüne adım adım götürdüğünü kaydeden Yalçın, bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin anayasal bir yönetim şekli olarak hayata geçirilmesinin, Türk siyasi tarihinde atılmış büyük bir adım ve önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi.Yalçın, yeni yönetim modelinin, 2023 Mayıs'ında yeniden halkın desteğiyle perçinlenerek ölümsüzleştirildiğini belirterek, "Türkiye'nin devlet telakkisinde olgunluk döneminin işareti olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli, milletimizin siyasi, hukuki, kültürel ve sosyal hayatına şekil veren büyük bir yönetim inkılabıdır." ifadelerini kullandı.'Seçimlerin sosyolojisini tayin eden en müessir unsur, Türk milliyetçiliğidir'Yalçın, CHP'nin ise bütün bu tehlikeli dönemeç ve muhataralı süreçlerde tankların karşısında değil, içinde yer almayı tercih edip, millet iradesiyle iktidara gelen siyasetçilere "Sizi ben bile kurtaramam" üslubuyla yaklaştığını savunarak, şöyle devam etti:Yalçın, bilim adamlarını, sanatçıları, siyaset erbabını ve bütün aydınları yapay değişim tartışmaları ve "Muhalefet nasıl kurtulur" soruları ile vakit kaybetmek yerine, Türkiye'nin son yıllarda büyük bir dönüşüm ve değişim geçirerek geldiği yüksek seviyeyi, eriştiği siyasi yetkinlik ve toplumsal olgunluğu tartışıp, üzerinde kafa yormaya davet etti.

https://sputniknews.com.tr/20230721/selvi-imamoglu-gizli-kayitla-ilgili-suc-duyurusunda-bulunacak-mi-1073792716.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), değişim