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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, CHP'deki 'değişim' tartışmalarını değerlendirdi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, CHP'deki 'değişim' tartışmalarını değerlendirdi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Değişim adı altındaki tartışmaların kaosunda boğulan CHP, Atatürk'ün bu partiye bıraktığı Türk milliyetçiliği... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T13:18+0300
2023-07-31T13:18+0300
politika
ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
değişim
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Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin ardından kamuoyunda CHP merkezli bir "değişim" tartışmasının yaşandığını anımsattı.CHP'nin, kurucu refleks ve şifrelerini kaybettiğini, başkalaşıp, bozulduğunu kaydeden Yalçın, "CHP'deki değişim yavelerinin gerisinde, bu partiyi siyaseten tebdil ve taklip etmek gayesiyle yıllardır operasyon üzerine operasyon yapan FETÖ'cülerin ufuneti, siyasi çürümüşlüğü yatmaktadır. Bütün bu hakikatler karşısında CHP'de değişim, mevcut genel başkanın değiştirilmesinden başka manaya gelmemektedir." değerlendirmesinde bulundu.Son dönemde politika, hukuk ve yönetim anlayışı başta olmak üzere Türkiye'de birçok alanda köklü değişim ve dönüşüm hamlesinin mimarı ve aktörünün MHP ile Cumhur İttifakı olduğunu kaydeden Yalçın, Türkiye'nin, değişen toplumsal yapı ve küresel anlayışa, gelişen dünyaya bigane kalmadığını vurguladı.Gerek iç dengeler, gerekse bölgesel ve uluslararası konjonktürün, Türkiye'yi küresel bir güç olma rolüne adım adım götürdüğünü kaydeden Yalçın, bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin anayasal bir yönetim şekli olarak hayata geçirilmesinin, Türk siyasi tarihinde atılmış büyük bir adım ve önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi.Yalçın, yeni yönetim modelinin, 2023 Mayıs'ında yeniden halkın desteğiyle perçinlenerek ölümsüzleştirildiğini belirterek, "Türkiye'nin devlet telakkisinde olgunluk döneminin işareti olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli, milletimizin siyasi, hukuki, kültürel ve sosyal hayatına şekil veren büyük bir yönetim inkılabıdır." ifadelerini kullandı.'Seçimlerin sosyolojisini tayin eden en müessir unsur, Türk milliyetçiliğidir'Yalçın, CHP'nin ise bütün bu tehlikeli dönemeç ve muhataralı süreçlerde tankların karşısında değil, içinde yer almayı tercih edip, millet iradesiyle iktidara gelen siyasetçilere "Sizi ben bile kurtaramam" üslubuyla yaklaştığını savunarak, şöyle devam etti:Yalçın, bilim adamlarını, sanatçıları, siyaset erbabını ve bütün aydınları yapay değişim tartışmaları ve "Muhalefet nasıl kurtulur" soruları ile vakit kaybetmek yerine, Türkiye'nin son yıllarda büyük bir dönüşüm ve değişim geçirerek geldiği yüksek seviyeyi, eriştiği siyasi yetkinlik ve toplumsal olgunluğu tartışıp, üzerinde kafa yormaya davet etti.
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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), değişim
ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), değişim

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, CHP'deki 'değişim' tartışmalarını değerlendirdi

13:18 31.07.2023
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen CHP’li Belediye Başkanları Toplantısı’na başkanlık etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen CHP’li Belediye Başkanları Toplantısı’na başkanlık etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Değişim adı altındaki tartışmaların kaosunda boğulan CHP, Atatürk'ün bu partiye bıraktığı Türk milliyetçiliği mirasını terk etmenin öldürücü sancılarını yaşamaktadır." ifadelerini kullandı.
Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin ardından kamuoyunda CHP merkezli bir "değişim" tartışmasının yaşandığını anımsattı.
CHP'nin, kurucu refleks ve şifrelerini kaybettiğini, başkalaşıp, bozulduğunu kaydeden Yalçın, "CHP'deki değişim yavelerinin gerisinde, bu partiyi siyaseten tebdil ve taklip etmek gayesiyle yıllardır operasyon üzerine operasyon yapan FETÖ'cülerin ufuneti, siyasi çürümüşlüğü yatmaktadır. Bütün bu hakikatler karşısında CHP'de değişim, mevcut genel başkanın değiştirilmesinden başka manaya gelmemektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Son dönemde politika, hukuk ve yönetim anlayışı başta olmak üzere Türkiye'de birçok alanda köklü değişim ve dönüşüm hamlesinin mimarı ve aktörünün MHP ile Cumhur İttifakı olduğunu kaydeden Yalçın, Türkiye'nin, değişen toplumsal yapı ve küresel anlayışa, gelişen dünyaya bigane kalmadığını vurguladı.
Gerek iç dengeler, gerekse bölgesel ve uluslararası konjonktürün, Türkiye'yi küresel bir güç olma rolüne adım adım götürdüğünü kaydeden Yalçın, bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin anayasal bir yönetim şekli olarak hayata geçirilmesinin, Türk siyasi tarihinde atılmış büyük bir adım ve önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi.
Yalçın, yeni yönetim modelinin, 2023 Mayıs'ında yeniden halkın desteğiyle perçinlenerek ölümsüzleştirildiğini belirterek, "Türkiye'nin devlet telakkisinde olgunluk döneminin işareti olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli, milletimizin siyasi, hukuki, kültürel ve sosyal hayatına şekil veren büyük bir yönetim inkılabıdır." ifadelerini kullandı.

'Seçimlerin sosyolojisini tayin eden en müessir unsur, Türk milliyetçiliğidir'

Yalçın, CHP'nin ise bütün bu tehlikeli dönemeç ve muhataralı süreçlerde tankların karşısında değil, içinde yer almayı tercih edip, millet iradesiyle iktidara gelen siyasetçilere "Sizi ben bile kurtaramam" üslubuyla yaklaştığını savunarak, şöyle devam etti:
"CHP, Türk milliyetçiliğinin siyaset, devlet ve toplum hayatındaki dönüştürücü ve bükücü mevkisini görmezden gelmiştir. Halbuki Türk milliyetçiliği, Cumhuriyetimizin vasıl olduğu siyasi, hukuki, kültürel, toplumsal dönüşüm, değişim ve intibahın en etkin unsuru olmuştur. Değişim adı altındaki tartışmaların kaosunda boğulan CHP, Atatürk'ün bu partiye bıraktığı Türk milliyetçiliği mirasını terk etmenin öldürücü sancılarını yaşamaktadır. 2023 Mayıs'ındaki sandık aritmetiği göstermiştir ki seçimlerin sosyolojisini tayin eden en müessir unsur, Türk milliyetçiliğidir. Bu unsurun başat ve dominant aktörü de MHP'dir."
Yalçın, bilim adamlarını, sanatçıları, siyaset erbabını ve bütün aydınları yapay değişim tartışmaları ve "Muhalefet nasıl kurtulur" soruları ile vakit kaybetmek yerine, Türkiye'nin son yıllarda büyük bir dönüşüm ve değişim geçirerek geldiği yüksek seviyeyi, eriştiği siyasi yetkinlik ve toplumsal olgunluğu tartışıp, üzerinde kafa yormaya davet etti.
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