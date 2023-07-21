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Selvi: İmamoğlu, gizli kayıtla ilgili suç duyurusunda bulunacak mı?
Selvi: İmamoğlu, gizli kayıtla ilgili suç duyurusunda bulunacak mı?
Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında İmamoğlu'nun online toplantının sızdırılmasına ilişkin suç duyurusunda bulunup bulunmayacağına dair değerlendirmede bulundu. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun online toplantısının sızdırılmasının üzerine CHP içinde 'kurultay savaşının başladığını' iddia etti.Selvi bugünkü yazısında şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20230721/imamoglundan-sizdirilan-toplantiyla-ilgili-yeni-aciklama-toplumla-dusuncelerimi-paylasacagim-1073791757.html
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ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, online
ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, online

Selvi: İmamoğlu, gizli kayıtla ilgili suç duyurusunda bulunacak mı?

09:57 21.07.2023
© Fotoğraf : Sosyal medyaİmamoğlu toplantı
İmamoğlu toplantı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında İmamoğlu'nun online toplantının sızdırılmasına ilişkin suç duyurusunda bulunup bulunmayacağına dair değerlendirmede bulundu.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun online toplantısının sızdırılmasının üzerine CHP içinde 'kurultay savaşının başladığını' iddia etti.
Selvi bugünkü yazısında şunları ifade etti:

"Kurultay savaşı başladı. Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun kıran kırana savaşı başladı. Artık partide iki uç var. Birinin liderliğini Kılıçdaroğlu yapıyor, diğerinin lideri ise Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu’nun Zoom üzerinden yaptığı toplantının kaydedilip sosyal medyaya servis edilmesiyle birlikte CHP’deki mücadele yeni bir aşamaya taşınmış oldu. CHP’de kaset savaşları başladı. Aslında bunun ilk işareti Tanju Özcan’ın, Kılıçdaroğlu’nun kapalı bir toplantıdaki ses kaydını yayınlamasıydı. Ama Zoom üzerinden yapılan toplantının kaydedilip yayınlanması ile kirli bir savaş başlamış oldu. CHP’de koltuklar kasetle el değiştiriyor, CHP’de parti içi tasfiyeler kasetler üzerinden yaşanıyor. CHP’de siyaset kasetlerle dizayn ediliyor dersek yanlış olmaz. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı’na bir kasetle geldi. Deniz Baykal bir kasetle tasfiye edilip Kılıçdaroğlu kasetle CHP Genel Başkanı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’nun önünde engel olarak görülen Muharrem İnce üretilmiş bir kasetle cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmek zorunda bırakıldı. Kılıçdaroğlu, Türkiye’ye yönelik bir CIA-FETÖ operasyonu olan MİT TIR’ları görüntüsünün kendisine, Genel Merkez’e yüzü maskeli kişiler tarafından getirildiğini söylemişti. Eren Erdem mahkemede MİT TIR’ları belgelerini Bülent Tezcan’dan aldığını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün kes-yapıştır yöntemiyle ürettiği 17-25 Aralık darbe girişiminin ses kayıtlarını Meclis kürsüsünden yayınladı. 2023 seçimleri sırasında bu ses kaydının montaj olduğunu itiraf etti. Gizli olarak kaydedilip servis edilen Zoom görüşmesiyle ilgili olarakEkrem İmamoğluinceleme başlatmış. Kimin kaydettiği ve nasıl servis edildiği araştırılıyormuş. Bence bunu tespit etmek zor değil. Ama suç duyurusunda bulunacaklar mı? Çünkü hem gizli olarak kaydedilmesi hem de basın yayın yoluyla servis edilmesi suç. Edindiğim izlenim, şimdilik suç duyurusunda bulunmayacaklar. Ama şimdilik. Suç duyurusunda bulunmazlarsa yanlış yaparlar. Çünkü devam eder. Suç duyurusunda bulunurlarsa kısa sürede tespit edilir. ÇünküEkrem İmamoğluiki kez kuşkulanıyor, görüşmeye katılıp kamerasını açmayan hesap tespit edilirse kimin kaydettiği ortaya çıkar."

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan İBB Spor Kulübü'nün sporcularıyla bir araya geldi. Emirgan Korusu Beyaz Köşk'te yapılan görüşmede İmamoğlu, sporcuları tebrik etti. İmamoğlu, burada açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
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