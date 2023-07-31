https://sputniknews.com.tr/20230731/meteoroloji-uzmani-sen-uyardi-eyyam-i-bahur-geliyor-1-hafta-surecek-1074184874.html

Meteoroloji uzmanı uyardı: 'Eyyam-ı bahur' geliyor, 1 hafta sürecek

Meteoroloji uzmanı uyardı: 'Eyyam-ı bahur' geliyor, 1 hafta sürecek

Türkiye, çarşamba gününden itibaren yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı Eyyam-ı bahur'un etkisine girecek. Meteoroloji Uzman Prof. Dr. Orhan Şen, "Tekrar... 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T08:10+0300

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Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar tekrar mevsim normallerinin üstünde seyredecek. Nemin de etkisiyle sıcaklık özellikle İstanbul, İç Anadolu ve Ege Bölgesi’nde daha da fazla hissedilecek. Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan "Eyyam-ı bahur'un", her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor. Yerini “çöl sıcakları”, “cehennem sıcakları” ve “Afrika sıcakları” gibi terimlere de bırakan "Eyyam-ı bahur'un", çarşamba gününden itibaren Türkiye genelinde etkisini göstermesi bekleniyor.Orman yangınlarına dikkat çektiProf. Dr. Orhan Şen de çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların artacağını belirtti. Bugün ve yarın sıcaklıkların ortalama düzeyde olacağını söyleyen Prof. Dr. Şen, “Çarşamba günü ise ısınma başlıyor. Perşembe ve cuma günü yine çok sıcak olacak. Belki geçen dalganın bir tık altında. Cuma İstanbul’da, cumartesi İç Anadolu ve Ege Bölgesi’nde daha da yükselecek. Tekrar 40’lı dereceleri göreceğiz. Bu süreçte orman yangınlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Çarşamba ve perşembe nem de artıyor. Eyyamıbahur da deniyor, bunun Türkçe’si ‘sıcak hava dalgası’dır” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230731/meteoroloji-cok-sayida-il-icin-uyardi-ogle-saatlerinden-sonra-etkili-olacak-1074182678.html

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