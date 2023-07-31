https://sputniknews.com.tr/20230731/meteoroloji-cok-sayida-il-icin-uyardi-ogle-saatlerinden-sonra-etkili-olacak-1074182678.html

Meteoroloji çok sayıda il için uyardı: Öğle saatlerinden sonra etkili olacak

Meteoroloji çok sayıda il için uyardı: Öğle saatlerinden sonra etkili olacak

Meteoroloji, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Ardahan, Kars çevreleri, Rize ve Artvin'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra gök... 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T06:31+0300

2023-07-31T06:31+0300

2023-07-31T06:31+0300

türkiye

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meteoroloji genel müdürlüğü

istanbul hava durumu

hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 32°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 29°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 30°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 40°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 32°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 29°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluDÜZCE °C, 31°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKASTAMONU °C, 30°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluZONGULDAK °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.RİZE °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 28°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 30°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyorERZURUM °C, 31°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 29°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 37°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230730/turkiye-eyyam-i-bahur-etkisine-girecek-carsamba-gunu-uyarisi-1074168543.html

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