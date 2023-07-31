https://sputniknews.com.tr/20230731/meteoroloji-cok-sayida-il-icin-uyardi-ogle-saatlerinden-sonra-etkili-olacak-1074182678.html
Meteoroloji çok sayıda il için uyardı: Öğle saatlerinden sonra etkili olacak
Meteoroloji çok sayıda il için uyardı: Öğle saatlerinden sonra etkili olacak
Meteoroloji, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Ardahan, Kars çevreleri, Rize ve Artvin'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra gök... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T06:31+0300
2023-07-31T06:31+0300
2023-07-31T06:31+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul hava durumu
hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 32°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 29°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 30°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 40°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 32°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 29°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluDÜZCE °C, 31°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKASTAMONU °C, 30°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluZONGULDAK °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.RİZE °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 28°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 30°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyorERZURUM °C, 31°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 29°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 37°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu ve açık
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul hava durumu, hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul hava durumu, hava durumu
Meteoroloji çok sayıda il için uyardı: Öğle saatlerinden sonra etkili olacak
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Meteoroloji, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Ardahan, Kars çevreleri, Rize ve Artvin'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 32°C
İSTANBUL °C, 29°C
KIRKLARELİ °C, 32°C
KOCAELİ °C, 30°C
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
DENİZLİ °C, 40°C
İZMİR °C, 36°C
MANİSA °C, 38°C
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
ANTALYA °C, 36°C
HATAY °C, 32°C
MERSİN °C, 32°C
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
ESKİŞEHİR °C, 33°C
KAYSERİ °C, 31°C
KONYA °C, 32°C
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
TOKAT °C, 30°C
TRABZON °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ERZURUM °C, 31°C
KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
VAN °C, 29°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
GAZİANTEP °C, 37°C
SİİRT °C, 37°C
ŞANLIURFA °C, 38°C