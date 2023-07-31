https://sputniknews.com.tr/20230731/memur-ve-memur-emeklisinin-zam-pazarligi-basliyor-1074185179.html
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor
Memur ve emeklinin önümüzdeki 2 yılı kapsayacak zam görüşmeleri yarın başlıyor. Aylık 7 bin 650 lira kira yardımı talep edilmesinin yanı sıra önümüzdeki yıl... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T08:25+0300
2023-07-31T08:25+0300
2023-07-31T08:25+0300
ekonomi
memur
emekli
toplu sözleşme görüşmeleri
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Milyonlarca memur ve emeklinin gözü, önümüzdeki 2 yılı kapsayacak maaş zammı görüşmelerine çevrildi.NTV'nin haberine göre Toplu Sözleşme Görüşmeleri, 1 Ağustos'ta başlayacak. Memur-Sen'in beklentisi, önümüzdeki yıl için yüzde 70, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak paylaşıldı.Memur-Sen, 2024'ye ilk 3 ay için yüzde 10'u refah payı olmak üzere yüzde 35, ikinci 3 ay için yüzde 10, üçüncü 3 ay için yüzde 15, dördüncü 3 ay içinse yüzde 10 zam istedi.2025 için ise 6'şar aylık 2 dönemde zam yapılması talep edildi.İlk 6 ay için yüzde 10'u refah payı olmak üzere yüzde 25, ikinci 6 ay içinse yüzde 15 zam istendi.Aylık 7 bin 650 liralık kira yardımı, memura yapılan seyyanen zammın emekliye de yansıtılması ve gelir vergisinin yüzde 15'te sabitlenmesi diğer talepler arasında yer aldı.Yarın başlıyor3,7 milyon memur ve sözleşmeli personel ile 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri salı günü başlayacak.Görüşmeler en geç 31 Ağustos'ta tamamlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230730/milyonlarca-memur-ve-emeklinin-zam-orani-belli-olacak-1-agustosta-basliyor-1074165750.html
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memur, emekli, toplu sözleşme görüşmeleri
memur, emekli, toplu sözleşme görüşmeleri
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor
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Memur ve emeklinin önümüzdeki 2 yılı kapsayacak zam görüşmeleri yarın başlıyor. Aylık 7 bin 650 lira kira yardımı talep edilmesinin yanı sıra önümüzdeki yıl için yüzde 70 zam bekleniyor.
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü, önümüzdeki 2 yılı kapsayacak maaş zammı görüşmelerine çevrildi.
NTV'nin haberine göre Toplu Sözleşme Görüşmeleri, 1 Ağustos'ta başlayacak. Memur-Sen'in beklentisi, önümüzdeki yıl için yüzde 70, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak paylaşıldı.
Memur-Sen, 2024'ye ilk 3 ay için yüzde 10'u refah payı olmak üzere yüzde 35, ikinci 3 ay için yüzde 10, üçüncü 3 ay için yüzde 15, dördüncü 3 ay içinse yüzde 10 zam istedi.
2025 için ise 6'şar aylık 2 dönemde zam yapılması talep edildi.
İlk 6 ay için yüzde 10'u refah payı olmak üzere yüzde 25, ikinci 6 ay içinse yüzde 15 zam istendi.
Aylık 7 bin 650 liralık kira yardımı, memura yapılan seyyanen zammın emekliye de yansıtılması ve gelir vergisinin yüzde 15'te sabitlenmesi diğer talepler arasında yer aldı.
Yarın başlıyor
3,7 milyon memur ve sözleşmeli personel ile 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri salı günü başlayacak.
Görüşmeler en geç 31 Ağustos'ta tamamlanacak.