https://sputniknews.com.tr/20230730/milyonlarca-memur-ve-emeklinin-zam-orani-belli-olacak-1-agustosta-basliyor-1074165750.html

Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı belli olacak: 1 Ağustos’ta başlıyor

Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı belli olacak: 1 Ağustos’ta başlıyor

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak. Toplu sözleşme maratonu ile memurların ve memur... 30.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-30T10:08+0300

2023-07-30T10:08+0300

2023-07-30T10:08+0300

ekonomi

memur

memur zammı

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

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Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025 yılındaki zamlarını ve haklarını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos Salı günü başlayacak. Görüşme öncesi memurların talepleri belli olurken, 22-29 Ağustos arası Hakem Kurulu süreci ile süreç tamamlanacak.15 Ağustos'ta belli olacakToplantıyla ilgili çalışma takvimi de belirlendi. 1 Ağustos'taki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak. Sabah'ta yer alan habere göre; Sendikalar görüşmelerle ilgili tekliflerini açıklamıştı. Kamu ise 15 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılacağı toplantıda tekliflerini duyuracak.21 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılımı ile görüşme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak..Toplantı takvimi şöyle:1 Ağustos: İlk toplantı. Çalışma Bakanı ve sendika başkanları katılıyor.2-14 Ağustos: Hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesi.15 Ağustos: Çalışma Bakanı'nın katılımıyla kamunun teklifinin sunulması.16-20 Ağustos: Müzakerelerin devamı.21 Ağustos: Müzakerelerin sonuçlanması.22-29 Ağustos: Hakem kurulu süreci.

https://sputniknews.com.tr/20230728/merkez-bankasinin-enflasyon-tahminin-ardindan-emekli-maasina-zam-icin-ilk-rakam-1074103036.html

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memur, memur zammı, emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi