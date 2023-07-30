https://sputniknews.com.tr/20230730/milyonlarca-memur-ve-emeklinin-zam-orani-belli-olacak-1-agustosta-basliyor-1074165750.html
Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı belli olacak: 1 Ağustos’ta başlıyor
Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı belli olacak: 1 Ağustos’ta başlıyor
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak. Toplu sözleşme maratonu ile memurların ve memur... 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T10:08+0300
2023-07-30T10:08+0300
2023-07-30T10:08+0300
ekonomi
memur
memur zammı
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
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Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025 yılındaki zamlarını ve haklarını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos Salı günü başlayacak. Görüşme öncesi memurların talepleri belli olurken, 22-29 Ağustos arası Hakem Kurulu süreci ile süreç tamamlanacak.15 Ağustos'ta belli olacakToplantıyla ilgili çalışma takvimi de belirlendi. 1 Ağustos'taki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak. Sabah'ta yer alan habere göre; Sendikalar görüşmelerle ilgili tekliflerini açıklamıştı. Kamu ise 15 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılacağı toplantıda tekliflerini duyuracak.21 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılımı ile görüşme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak..Toplantı takvimi şöyle:1 Ağustos: İlk toplantı. Çalışma Bakanı ve sendika başkanları katılıyor.2-14 Ağustos: Hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesi.15 Ağustos: Çalışma Bakanı'nın katılımıyla kamunun teklifinin sunulması.16-20 Ağustos: Müzakerelerin devamı.21 Ağustos: Müzakerelerin sonuçlanması.22-29 Ağustos: Hakem kurulu süreci.
https://sputniknews.com.tr/20230728/merkez-bankasinin-enflasyon-tahminin-ardindan-emekli-maasina-zam-icin-ilk-rakam-1074103036.html
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memur, memur zammı, emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi
memur, memur zammı, emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi
Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı belli olacak: 1 Ağustos’ta başlıyor
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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak. Toplu sözleşme maratonu ile memurların ve memur emeklilerinin mali hakları belirlenecek.
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025 yılındaki zamlarını ve haklarını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos Salı günü başlayacak. Görüşme öncesi memurların talepleri belli olurken, 22-29 Ağustos arası Hakem Kurulu süreci ile süreç tamamlanacak.
15 Ağustos'ta belli olacak
Toplantıyla ilgili çalışma takvimi de belirlendi. 1 Ağustos'taki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak. Sabah'ta yer alan habere göre; Sendikalar görüşmelerle ilgili tekliflerini açıklamıştı. Kamu ise 15 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılacağı toplantıda tekliflerini duyuracak.
21 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılımı ile görüşme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak..
Toplantı takvimi şöyle:
1 Ağustos: İlk toplantı. Çalışma Bakanı ve sendika başkanları katılıyor.
2-14 Ağustos: Hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesi.
15 Ağustos: Çalışma Bakanı'nın katılımıyla kamunun teklifinin sunulması.
16-20 Ağustos: Müzakerelerin devamı.
21 Ağustos: Müzakerelerin sonuçlanması.
22-29 Ağustos: Hakem kurulu süreci.