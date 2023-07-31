https://sputniknews.com.tr/20230731/memur-ve-memur-emeklisini-ilgilendiriyor-kritik-toplantinin-saati-belli-oldu-1074196803.html

Memur ve memur emeklisini ilgilendiriyor: Kritik toplantının saati belli oldu

Memur ve memur emeklisini ilgilendiriyor: Kritik toplantının saati belli oldu

Memurların toplu sözleşme süreci ile ilgili hükümet ve sendikalar arasındaki ilk toplantı yarın saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda... 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T12:42+0300

2023-07-31T12:42+0300

2023-07-31T12:55+0300

ekonomi

memur

memur zammı

toplu sözleşme görüşmeleri

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Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri yarınki ilk toplantıyla başlayacak. Toplantı yarın saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Toplantının açılışını Bakan Vedat Işıkhan yapacak.Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren sözleşme süreci ağustos ayı boyunca devam edecek. Memur konfederasyonlarının genel başkanları ve 11 hizmet kollundaki yetkili sendikaların temsilcilerinin konuşmalarıyla devam edecek toplantıda, görüşmelerde izlenecek takvim belirlenecek.Önce hizmet kolları görüşülecekAğustos ayı boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.Görüşmeler kapsamında, ilk olarak hizmet kollarının talepleri müzakere edilecek. Burada tarafların mutabakat sağlanmasının ardından, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren taleplerin görüşülmesine geçilecek.Memur-Sen 3'er aylık zamlar istedi7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne dair taleplerini geçen hafta açıklayan Memur-Sen, 2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, 2. 3 ayda yüzde 10, 3. 3 ayda yüzde 15, 4. 3 ayda yüzde 10 artış istemiş, 2025 yılı için ise altışar 6 aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil 1. 6 ayda yüzde 25 ve 2. 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230731/memur-ve-memur-emeklisinin-zam-pazarligi-basliyor-1074185179.html

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memur, memur zammı, toplu sözleşme görüşmeleri