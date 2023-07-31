https://sputniknews.com.tr/20230731/meksika-lideri-obrador-rusyanin-olmadigi-ukrayna-toplantisina-katilmayacagiz-1074218202.html
Meksika lideri Obrador: Rusya’nın olmadığı Ukrayna toplantısına katılmayacağız
Meksika lideri Obrador: Rusya’nın olmadığı Ukrayna toplantısına katılmayacağız
Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, Suudi Arabistan’ın organize ettiği Ukrayna görüşmesine yalnızca çatışmanın her iki tarafının da temsil... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T21:47+0300
2023-07-31T21:47+0300
2023-07-31T21:47+0300
ukrayna krizi
rusya
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andres manuel lopez obrador
suudi arabistan
barış
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Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, bugünkü basın toplantısında, Sputnik muhabirinin Suudi Arabistan’ın girişimiyle düzenlenecek barış görüşmesiyle ilgili sorusuna, “Hem Ukrayna hem Rusya, barışa ulaşılması için çözüm aramayı kabul ederlerse görüşmeye katılacağız. Çatışma tarafları kabul eder bu amaçla diğer ülkeleri çağırırlarsa. Biz barıştan yanayız. İki taraf da temsil edilirse evet” yanıtını verdi.Obrador, daha önce Meksika’nın, Ukrayna’da Vatikan, Hindistan ve Birleşmiş Milletler (BM) aracılığında barışa ulaşılması için kendi teklifini sunduğunu söylemişti.Wall Street Journal gazetesi de Suudi Arabistan’ın ağustos ayında Ukrayna’yla ilgili barış görüşmelerini düzenleme niyetinde olduğunu, görüşmeye 30 ülkenin temsilcilerinin davet edileceğini, ama aralarında Rusya’nın olmayacağını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230729/putin-baris-gorusmelerinden-cekilen-biz-degildik-diyaloga-donulmesi-icin-top-ukraynanin-sahasinda-1074137633.html
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rusya, ukrayna, meksika, andres manuel lopez obrador, suudi arabistan, barış
rusya, ukrayna, meksika, andres manuel lopez obrador, suudi arabistan, barış
Meksika lideri Obrador: Rusya’nın olmadığı Ukrayna toplantısına katılmayacağız
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Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, Suudi Arabistan’ın organize ettiği Ukrayna görüşmesine yalnızca çatışmanın her iki tarafının da temsil edilmesi halinde katılacaklarını belirtti.
Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, bugünkü basın toplantısında, Sputnik muhabirinin Suudi Arabistan’ın girişimiyle düzenlenecek barış görüşmesiyle ilgili sorusuna, “Hem Ukrayna hem Rusya, barışa ulaşılması için çözüm aramayı kabul ederlerse görüşmeye katılacağız. Çatışma tarafları kabul eder bu amaçla diğer ülkeleri çağırırlarsa. Biz barıştan yanayız. İki taraf da temsil edilirse evet” yanıtını verdi.
Obrador, daha önce Meksika’nın, Ukrayna’da Vatikan, Hindistan ve Birleşmiş Milletler (BM) aracılığında barışa ulaşılması için kendi teklifini sunduğunu söylemişti.
Wall Street Journal gazetesi de Suudi Arabistan’ın ağustos ayında Ukrayna’yla ilgili barış görüşmelerini düzenleme niyetinde olduğunu, görüşmeye 30 ülkenin temsilcilerinin davet edileceğini, ama aralarında Rusya’nın olmayacağını bildirmişti.