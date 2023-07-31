https://sputniknews.com.tr/20230731/meb-duyurdu-lgs-1-nakil-sonuclari-aciklandi-1074186623.html

MEB duyurdu: LGS 1. nakil sonuçları açıklandı

MEB duyurdu: LGS 1. nakil sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı. 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T10:24+0300

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türkiye

lgs

liseye geçiş sistemi (lgs)

nakil

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını ilan etmesi ardından nakil süreci başlamıştı. LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı.Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. MEB, nakil sonuç duyurusunu resmi Twitter adresinden paylaştı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden ya da e-okul sisteminden öğrenilebilecek.2. nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz-4 Ağustos'ta alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230724/lgs-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1073896405.html

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lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), nakil, meb, milli eğitim bakanlığı (meb)