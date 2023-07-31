https://sputniknews.com.tr/20230731/meb-duyurdu-lgs-1-nakil-sonuclari-aciklandi-1074186623.html
MEB duyurdu: LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
MEB duyurdu: LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T10:24+0300
2023-07-31T10:24+0300
2023-07-31T10:24+0300
türkiye
lgs
liseye geçiş sistemi (lgs)
nakil
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını ilan etmesi ardından nakil süreci başlamıştı. LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı.Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. MEB, nakil sonuç duyurusunu resmi Twitter adresinden paylaştı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden ya da e-okul sisteminden öğrenilebilecek.2. nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz-4 Ağustos'ta alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230724/lgs-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1073896405.html
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lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), nakil, meb, milli eğitim bakanlığı (meb)
lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), nakil, meb, milli eğitim bakanlığı (meb)
MEB duyurdu: LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını ilan etmesi ardından nakil süreci başlamıştı. LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı.
Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. MEB, nakil sonuç duyurusunu resmi Twitter adresinden paylaştı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden ya da e-okul sisteminden öğrenilebilecek.
2. nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz-4 Ağustos'ta alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.