https://sputniknews.com.tr/20230724/lgs-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1073896405.html

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T10:38+0300

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türkiye

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçları ilan etti. Sonuçlar, "http://meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla boş kontenjanların da ilan edilmesi bekleniyor.24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olarak belirlendi.Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek. Sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230724/lgs-tercih-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-1073893502.html

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