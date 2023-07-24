https://sputniknews.com.tr/20230724/lgs-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1073896405.html
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T10:38+0300
2023-07-24T10:38+0300
2023-07-24T10:50+0300
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lgs
meb
sonuç
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçları ilan etti. Sonuçlar, "http://meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla boş kontenjanların da ilan edilmesi bekleniyor.24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olarak belirlendi.Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek. Sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230724/lgs-tercih-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-1073893502.html
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lgs, meb, sonuç
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:38 24.07.2023 (güncellendi: 10:50 24.07.2023) Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçları ilan etti. Sonuçlar, "http://meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla boş kontenjanların da ilan edilmesi bekleniyor.
24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olarak belirlendi.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek. Sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak.