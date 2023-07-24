https://sputniknews.com.tr/20230724/lgs-tercih-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-1073893502.html

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 23 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesinde erişime açılmıştı. Ardından... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T09:32+0300

2023-07-24T09:32+0300

2023-07-24T09:32+0300

türkiye

lgs

lgs

liseye geçiş sistemi (lgs)

liselere geçiş sistemi (lgs)

tercih

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) LGS merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlatılan tercih başvuruları, 19 Temmuz'a kadar alındı.Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yaptı.Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.MEB'in sonuçları 24 Temmuz Pazartesi günü, erken saatlerde erişime açması bekleniyor.Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

https://sputniknews.com.tr/20230703/lgs-tercih-sureci-basliyor-1073098436.html

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