https://sputniknews.com.tr/20230731/lubnandaki-filistin-multeci-kampinda-olu-sayisi-9a-yukseldi-1074210646.html
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında ölü sayısı 9’a yükseldi
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında ölü sayısı 9’a yükseldi
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında Cumartesi günü başlayan çatışmalarda ölü sayısı 9’a yükselirken 40 kişi yaralandı. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T17:05+0300
2023-07-31T17:05+0300
2023-07-31T17:24+0300
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Lübnan’daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da iki grup arasında Cumartesi günü başlayan çatışmalar sürüyor. Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada, Sidon şehrindeki çatışmalar nedeniyle ölenlerin sayısı 9’a yükselirken, 40 yaralının olduğu belirtildi. Sayda şehrinin güneyindeki sebze pazarında roket güdümlü el bombasının patladığı ve maddi hasar oluştuğu belirtilirken, Sidon şehrindeki iş merkezleri, resmi kurumlar, okul ve üniversiteler kapatıldı. Kadın ve çocuklar kamptan ayrılarak komşu bölgelere doğru ilerlerken, onlarca kişi camilere sığındı.Ayn el-Helva'daki çatışmalarLübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde yer alan Ayn el-Helva Filistin Mülteci Kampı'nda 29 Temmuz'da Fetih Hareketi ile husumetli olduğu bazı Filistinli gruplar arasında silahlı çatışma başlamıştı.NNA'da dün yayımlanan haberde iki günlük çatışmalarda 6 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin yaralandığı belirtilmişti.Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yaptığı açıklamada, Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki çatışmaların zamanlamasının mevcut bölgesel ve uluslararası koşullarda 'şüphe uyandırıcı' olduğunu ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230730/lubnan-ordusu-filistin-kampinda-catismada-bazi-askerler-yaralandi-1074180654.html
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Lübnan’daki Filistin mülteci kampında ölü sayısı 9’a yükseldi
17:05 31.07.2023 (güncellendi: 17:24 31.07.2023) Abone ol
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında Cumartesi günü başlayan çatışmalarda ölü sayısı 9’a yükselirken 40 kişi yaralandı.
Lübnan’daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da iki grup arasında Cumartesi günü başlayan çatışmalar sürüyor.
Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada, Sidon şehrindeki çatışmalar nedeniyle ölenlerin sayısı 9’a yükselirken, 40 yaralının olduğu belirtildi.
Sayda şehrinin güneyindeki sebze pazarında roket güdümlü el bombasının patladığı ve maddi hasar oluştuğu belirtilirken, Sidon şehrindeki iş merkezleri, resmi kurumlar, okul ve üniversiteler kapatıldı.
Kadın ve çocuklar kamptan ayrılarak komşu bölgelere doğru ilerlerken, onlarca kişi camilere sığındı.
Ayn el-Helva'daki çatışmalar
Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde yer alan Ayn el-Helva Filistin Mülteci Kampı'nda 29 Temmuz'da Fetih Hareketi ile husumetli olduğu bazı Filistinli gruplar arasında silahlı çatışma başlamıştı.
NNA'da dün yayımlanan haberde iki günlük çatışmalarda 6 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin yaralandığı belirtilmişti.
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yaptığı açıklamada, Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki çatışmaların zamanlamasının mevcut bölgesel ve uluslararası koşullarda 'şüphe uyandırıcı' olduğunu ifade etmişti.