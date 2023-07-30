https://sputniknews.com.tr/20230730/lubnan-ordusu-filistin-kampinda-catismada-bazi-askerler-yaralandi-1074180654.html
Lübnan ordusu: Filistin kampında çatışmada bazı askerler yaralandı
Lübnan ordusu: Filistin kampında çatışmada bazı askerler yaralandı
Lübnan ordusu, ülkenin en büyük Filistin mülteci kampında iki grup arasında başlayan silahlı çatışma sırasında bazı Lübnanlı askerlerin yaralandığını belirtti. 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T23:26+0300
2023-07-30T23:26+0300
2023-07-30T23:26+0300
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Lübnan ordusu tarafından ülkenin güneyindeki Ayn el-Helva'da dün başlayan çatışmalar neticesinde kampın dış güvenliğini sağlayan askerlerin durumu hakkında yapılan yazılı açıklama, Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından paylaşıldı.Açıklamada, kamptan fırlatılan havan mermilerinin bazılarının orduya ait merkez ve gözetleme kulelerine düşmesi sonucu bazı askerlerin yaralandığı kaydedildi.Ayrıca, sebebi ne olursa olsun ordu güçlerinin bölgelerine doğru açılan ateşlere aynı şekilde karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.Ayn el-Helva'daki çatışmaLübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde yer alan Ayn el-Helva Filistin Mülteci Kampı'nda, dünden itibaren Fetih Hareketi ile husumetli oldukları bazı Filistinli diğer gruplar arasında silahlı çatışma başlamıştı.Çatışmalar sonucu 6 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.Lübnan Başbakanı Necib Mikati, bugün yaptığı açıklamada, Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda yaşanan çatışmaların zamanlamasının mevcut bölgesel ve uluslararası koşullarda şüphe uyandırıcı olduğunu ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230721/lubnanda-televizyon-konuklari-canli-yayinda-yumruklarla-kavga-etti-1073795352.html
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ortadoğu, lübnan, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, mülteci, çatışma, yaralanma
ortadoğu, lübnan, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, mülteci, çatışma, yaralanma
Lübnan ordusu: Filistin kampında çatışmada bazı askerler yaralandı
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Lübnan ordusu, ülkenin en büyük Filistin mülteci kampında iki grup arasında başlayan silahlı çatışma sırasında bazı Lübnanlı askerlerin yaralandığını belirtti.
Lübnan ordusu tarafından ülkenin güneyindeki Ayn el-Helva'da dün başlayan çatışmalar neticesinde kampın dış güvenliğini sağlayan askerlerin durumu hakkında yapılan yazılı açıklama, Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından paylaşıldı.
Açıklamada, kamptan fırlatılan havan mermilerinin bazılarının orduya ait merkez ve gözetleme kulelerine düşmesi sonucu bazı askerlerin yaralandığı kaydedildi.
Ayrıca, sebebi ne olursa olsun ordu güçlerinin bölgelerine doğru açılan ateşlere aynı şekilde karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.
Ayn el-Helva'daki çatışma
Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde yer alan Ayn el-Helva Filistin Mülteci Kampı'nda, dünden itibaren Fetih Hareketi ile husumetli oldukları bazı Filistinli diğer gruplar arasında silahlı çatışma başlamıştı.
Çatışmalar sonucu 6 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, bugün yaptığı açıklamada, Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda yaşanan çatışmaların zamanlamasının mevcut bölgesel ve uluslararası koşullarda şüphe uyandırıcı olduğunu ifade etmişti.