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Avusturyalı askeri uzman: NATO ülkelerinde altı ay eğitim alan Ukraynalı asker hayatta değil
09:21
1 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Ukrayna, NATO ekipmanının beşte birini kaybetti
09:40
1 dk
ÖZEL HABER
Güney Afrika’dan Rusya çıkışı: İşbirliğime engel olamadılar
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Ortadoğu uzmanı Oruç: ABD “çıkar”, Türkiye ve Çin “değer” diyor
10:15
5 dk
ÖZEL HABER
Altay tankından füzelere neler var?;Türk silahları görücüye çıktı
10:40
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5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
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ÖZEL HABER
ABD medyası, Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’in tablolarını satın alan kadına devlet görevi verildiğini ortaya çıkardı. Business Insider haber portalında geçen ifadelerde, eseler arasında 4 metrelik büyük tablolara ek olarak NFT’lerin de bulunduğu kaydedildi. B
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2 dk
ÖZEL HABER
Sovyet yapımı SU-25 uçakları Türkiye modernize ediy
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18:12
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18:55
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19:00
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Eski ABD Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü Wilkerson: 12-15 ay sonra NATO’nun dağılmaya başlayacağını göreceğiz
19:21
2 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Rusya zafer kazandı
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Lübnan ordusu: Filistin kampında çatışmada bazı askerler yaralandı
Lübnan ordusu: Filistin kampında çatışmada bazı askerler yaralandı
Lübnan ordusu, ülkenin en büyük Filistin mülteci kampında iki grup arasında başlayan silahlı çatışma sırasında bazı Lübnanlı askerlerin yaralandığını belirtti. 30.07.2023, Sputnik Türkiye
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Lübnan ordusu tarafından ülkenin güneyindeki Ayn el-Helva'da dün başlayan çatışmalar neticesinde kampın dış güvenliğini sağlayan askerlerin durumu hakkında yapılan yazılı açıklama, Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından paylaşıldı.Açıklamada, kamptan fırlatılan havan mermilerinin bazılarının orduya ait merkez ve gözetleme kulelerine düşmesi sonucu bazı askerlerin yaralandığı kaydedildi.Ayrıca, sebebi ne olursa olsun ordu güçlerinin bölgelerine doğru açılan ateşlere aynı şekilde karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.Ayn el-Helva'daki çatışmaLübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde yer alan Ayn el-Helva Filistin Mülteci Kampı'nda, dünden itibaren Fetih Hareketi ile husumetli oldukları bazı Filistinli diğer gruplar arasında silahlı çatışma başlamıştı.Çatışmalar sonucu 6 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.Lübnan Başbakanı Necib Mikati, bugün yaptığı açıklamada, Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda yaşanan çatışmaların zamanlamasının mevcut bölgesel ve uluslararası koşullarda şüphe uyandırıcı olduğunu ifade etmişti.
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ortadoğu, lübnan, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, mülteci, çatışma, yaralanma
ortadoğu, lübnan, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, mülteci, çatışma, yaralanma

Lübnan ordusu: Filistin kampında çatışmada bazı askerler yaralandı

23:26 30.07.2023
© AFP 2023 / PATRICK BAZLübnan askeri - Suriye sınırı
Lübnan askeri - Suriye sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2023
© AFP 2023 / PATRICK BAZ
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Lübnan ordusu, ülkenin en büyük Filistin mülteci kampında iki grup arasında başlayan silahlı çatışma sırasında bazı Lübnanlı askerlerin yaralandığını belirtti.
Lübnan ordusu tarafından ülkenin güneyindeki Ayn el-Helva'da dün başlayan çatışmalar neticesinde kampın dış güvenliğini sağlayan askerlerin durumu hakkında yapılan yazılı açıklama, Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından paylaşıldı.
Açıklamada, kamptan fırlatılan havan mermilerinin bazılarının orduya ait merkez ve gözetleme kulelerine düşmesi sonucu bazı askerlerin yaralandığı kaydedildi.
Ayrıca, sebebi ne olursa olsun ordu güçlerinin bölgelerine doğru açılan ateşlere aynı şekilde karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

Ayn el-Helva'daki çatışma

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde yer alan Ayn el-Helva Filistin Mülteci Kampı'nda, dünden itibaren Fetih Hareketi ile husumetli oldukları bazı Filistinli diğer gruplar arasında silahlı çatışma başlamıştı.
Çatışmalar sonucu 6 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, bugün yaptığı açıklamada, Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda yaşanan çatışmaların zamanlamasının mevcut bölgesel ve uluslararası koşullarda şüphe uyandırıcı olduğunu ifade etmişti.
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