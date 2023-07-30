https://sputniknews.com.tr/20230730/lubnan-ordusu-filistin-kampinda-catismada-bazi-askerler-yaralandi-1074180654.html

Lübnan ordusu: Filistin kampında çatışmada bazı askerler yaralandı

Lübnan ordusu: Filistin kampında çatışmada bazı askerler yaralandı

Lübnan ordusu, ülkenin en büyük Filistin mülteci kampında iki grup arasında başlayan silahlı çatışma sırasında bazı Lübnanlı askerlerin yaralandığını belirtti. 30.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-30T23:26+0300

2023-07-30T23:26+0300

2023-07-30T23:26+0300

dünya

ortadoğu

lübnan

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

mülteci

çatışma

yaralanma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103108/28/1031082843_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_5caed1481ecbd79c4d47eabed39b0647.jpg

Lübnan ordusu tarafından ülkenin güneyindeki Ayn el-Helva'da dün başlayan çatışmalar neticesinde kampın dış güvenliğini sağlayan askerlerin durumu hakkında yapılan yazılı açıklama, Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından paylaşıldı.Açıklamada, kamptan fırlatılan havan mermilerinin bazılarının orduya ait merkez ve gözetleme kulelerine düşmesi sonucu bazı askerlerin yaralandığı kaydedildi.Ayrıca, sebebi ne olursa olsun ordu güçlerinin bölgelerine doğru açılan ateşlere aynı şekilde karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.Ayn el-Helva'daki çatışmaLübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde yer alan Ayn el-Helva Filistin Mülteci Kampı'nda, dünden itibaren Fetih Hareketi ile husumetli oldukları bazı Filistinli diğer gruplar arasında silahlı çatışma başlamıştı.Çatışmalar sonucu 6 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.Lübnan Başbakanı Necib Mikati, bugün yaptığı açıklamada, Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda yaşanan çatışmaların zamanlamasının mevcut bölgesel ve uluslararası koşullarda şüphe uyandırıcı olduğunu ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230721/lubnanda-televizyon-konuklari-canli-yayinda-yumruklarla-kavga-etti-1073795352.html

lübnan

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, lübnan, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, mülteci, çatışma, yaralanma