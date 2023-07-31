https://sputniknews.com.tr/20230731/kirmizi-listede-bulunan-arap-tavsani-tuncelide-goruntulendi-1074215168.html
Kırmızı listede bulunan Arap tavşanı, Tunceli'de görüntülendi
Kırmızı listede bulunan Arap tavşanı, Tunceli'de görüntülendi
Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı Tunceli’de cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Zafer Partisi lideri... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T18:59+0300
2023-07-31T18:59+0300
2023-07-31T18:59+0300
yaşam
arap tavşanı
tunceli
kırmızı
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Nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve görüntülenmesi oldukça zor olan Arap tavşanı, Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Güzelpınar köyünde bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Arap tavşanının görüntülenirken bir andan metrelerce uzağa sıçrayarak gözden kaybolması dikkat çekti.Kanguru ve fareye de benzetilen ve 30 gram ağırlığı olan Arap tavşanı, uzun kuyruğu sayesinde 3 buçuk metreye kadar zıplayabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230128/nesli-tukenme-tehlikesi-altinda-olan-arap-tavsani-turkiyede-yakindan-goruntulendi--1066294777.html
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arap tavşanı, tunceli, kırmızı
arap tavşanı, tunceli, kırmızı
Kırmızı listede bulunan Arap tavşanı, Tunceli'de görüntülendi
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Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı Tunceli’de cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Zafer Partisi lideri Özdağ, etiketlendiği haberin gönderisine “O kalsın, sorun yok” diyerek yanıt verdi.
Nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve görüntülenmesi oldukça zor olan Arap tavşanı, Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Güzelpınar köyünde bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Arap tavşanının görüntülenirken bir andan metrelerce uzağa sıçrayarak gözden kaybolması dikkat çekti.
Kanguru ve fareye de benzetilen ve 30 gram ağırlığı olan Arap tavşanı, uzun kuyruğu sayesinde 3 buçuk metreye kadar zıplayabiliyor.