https://sputniknews.com.tr/20230731/kirmizi-listede-bulunan-arap-tavsani-tuncelide-goruntulendi-1074215168.html

Kırmızı listede bulunan Arap tavşanı, Tunceli'de görüntülendi

Kırmızı listede bulunan Arap tavşanı, Tunceli'de görüntülendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı Tunceli’de cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Zafer Partisi lideri... 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T18:59+0300

2023-07-31T18:59+0300

2023-07-31T18:59+0300

yaşam

arap tavşanı

tunceli

kırmızı

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Nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve görüntülenmesi oldukça zor olan Arap tavşanı, Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Güzelpınar köyünde bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Arap tavşanının görüntülenirken bir andan metrelerce uzağa sıçrayarak gözden kaybolması dikkat çekti.Kanguru ve fareye de benzetilen ve 30 gram ağırlığı olan Arap tavşanı, uzun kuyruğu sayesinde 3 buçuk metreye kadar zıplayabiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230128/nesli-tukenme-tehlikesi-altinda-olan-arap-tavsani-turkiyede-yakindan-goruntulendi--1066294777.html

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