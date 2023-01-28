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https://sputniknews.com.tr/20230128/nesli-tukenme-tehlikesi-altinda-olan-arap-tavsani-turkiyede-yakindan-goruntulendi--1066294777.html
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Arap tavşanı, Türkiye’de yakından görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Arap tavşanı, Türkiye’de yakından görüntülendi
Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan türler arasında bulunan Arap tavşanı, Türkiye’de yakından görüntülendi. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T12:14+0300
2023-01-28T12:14+0300
yaşam
tavşan
arap tavşanı
türkiye
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Doğal Kaynaklarını Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve görüntülenmesi bir hayli zor olan Arap tavşanını (allactaga williamsi) görüntülemeyi başardı. İlginç görüntüsüyle dikkat çeken Arap tavşanının ayakları kanguru, kulakları tavşan, gövdesi ise fareye benziyor. Arap tavşanları tıpkı kangurular gibi zıplamadaki ustalıklarıyla da biliniyor. Boyutunun küçük olmasına rağmen 3 buçuk metre zıplayabilen Arap tavşanlarının yanlış tarımsal faaliyetler nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Dünyadaki nüfusunun büyük bir kısmı Türkiye’de bulunan bu türün ömrü boyunca su içmeden yaşayabildiği düşünülüyor.‘Dünya nüfusunun büyük bir kısmı Türkiye’de bulunuyor’ Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Mustafa Aslan, Arap tavşanlarının dünyada bulunan nüfuslarının büyük bir kısmının Türkiye’de olduğunu belirterek, "Arap tavşanına baktığınız zaman birçok farklı hayvanı görebilirsiniz. Kanguru, fare ve aynı zamanda bir tavşana benziyor. Uzun kuyruğu sayesinde dengeli bir şekilde atlayabiliyor. Bu hayvan tam bir atlama şampiyonu. Kendisi yaklaşık 30 gram ağırlığında ama 3,5 metreyi zıplayabiliyor. Bu da boyutuna nazaran oldukça fazla bir mesafe oluyor. Arap tavşanının değişik türevleri var. Bizim ülkemizde gördüğümüz Anadolu Arap tavşanı. Dünya nüfusunun büyük bir kısmı Türkiye’de bulunuyor. Fakat dünya çapında varlığına bakıldığında kırmızı listede yer alıyor, bu yüzden sayı olarak oldukça az. Bunun sebebi ise yanlış tarım faaliyetleri sonucunda hayvanın olumsuz etkilenmesi ve yaşamanı devam ettirememesi" şeklinde konuştu.‘Görüntülemek çok zor’Aslan, Arap tavşanlarının boyutu ve zıplama yeteneklerinden dolayı görüntülenmesi zor bir tür olduğunu vurgulayarak, “Ben daha önce Arap tavşanı görmüştüm ama yanımda fotoğraf makinem olmadığı için görüntüleyememiştim. Daha sonradan bu türün peşine düştüm ve onu gördüğüm yeri araştırdım. 2 gece boyunca araştırdım ve bulduğumda bu görüntüleri yakaladım. Arap tavşanını görüntülemek nispeten zor diyebilirim. Çünkü zıpladığı zaman kadrajdan çıkıyor. Çünkü boyutuna nazaran zıplama mesafesi oldukça fazla. Böyle hareketli hayvanların gece görüntülerini çekmek çok zor çünkü ekstra ışık kullanmak gerekiyor ve bu ışıkların hayvanı ürkütmemek adına çok fazla olamaması lazım. Bu yüzden teknik zorluklar yaşadım ama günün sonunda güzel görüntüler yakaladım" ifadelerini kullandı.
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tavşan, arap tavşanı, türkiye
tavşan, arap tavşanı, türkiye

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Arap tavşanı, Türkiye’de yakından görüntülendi

12:14 28.01.2023
© İHA / MUHAMMED CANER ATALAY - VOLKAN KAPLAN-AW814095Arap tavşanı
Arap tavşanı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© İHA / MUHAMMED CANER ATALAY - VOLKAN KAPLAN-AW814095
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Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan türler arasında bulunan Arap tavşanı, Türkiye’de yakından görüntülendi.
Doğal Kaynaklarını Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve görüntülenmesi bir hayli zor olan Arap tavşanını (allactaga williamsi) görüntülemeyi başardı.

İlginç görüntüsüyle dikkat çeken Arap tavşanının ayakları kanguru, kulakları tavşan, gövdesi ise fareye benziyor. Arap tavşanları tıpkı kangurular gibi zıplamadaki ustalıklarıyla da biliniyor.

Boyutunun küçük olmasına rağmen 3 buçuk metre zıplayabilen Arap tavşanlarının yanlış tarımsal faaliyetler nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Dünyadaki nüfusunun büyük bir kısmı Türkiye’de bulunan bu türün ömrü boyunca su içmeden yaşayabildiği düşünülüyor.
© İHA / MUHAMMED CANER ATALAY - VOLKAN KAPLAN-AW814095Arap tavşanı
Arap tavşanı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
Arap tavşanı
© İHA / MUHAMMED CANER ATALAY - VOLKAN KAPLAN-AW814095



‘Dünya nüfusunun büyük bir kısmı Türkiye’de bulunuyor’

Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Mustafa Aslan, Arap tavşanlarının dünyada bulunan nüfuslarının büyük bir kısmının Türkiye’de olduğunu belirterek, "Arap tavşanına baktığınız zaman birçok farklı hayvanı görebilirsiniz. Kanguru, fare ve aynı zamanda bir tavşana benziyor. Uzun kuyruğu sayesinde dengeli bir şekilde atlayabiliyor. Bu hayvan tam bir atlama şampiyonu. Kendisi yaklaşık 30 gram ağırlığında ama 3,5 metreyi zıplayabiliyor. Bu da boyutuna nazaran oldukça fazla bir mesafe oluyor. Arap tavşanının değişik türevleri var. Bizim ülkemizde gördüğümüz Anadolu Arap tavşanı. Dünya nüfusunun büyük bir kısmı Türkiye’de bulunuyor. Fakat dünya çapında varlığına bakıldığında kırmızı listede yer alıyor, bu yüzden sayı olarak oldukça az. Bunun sebebi ise yanlış tarım faaliyetleri sonucunda hayvanın olumsuz etkilenmesi ve yaşamanı devam ettirememesi" şeklinde konuştu.

‘Görüntülemek çok zor’

Aslan, Arap tavşanlarının boyutu ve zıplama yeteneklerinden dolayı görüntülenmesi zor bir tür olduğunu vurgulayarak, “Ben daha önce Arap tavşanı görmüştüm ama yanımda fotoğraf makinem olmadığı için görüntüleyememiştim. Daha sonradan bu türün peşine düştüm ve onu gördüğüm yeri araştırdım. 2 gece boyunca araştırdım ve bulduğumda bu görüntüleri yakaladım. Arap tavşanını görüntülemek nispeten zor diyebilirim. Çünkü zıpladığı zaman kadrajdan çıkıyor. Çünkü boyutuna nazaran zıplama mesafesi oldukça fazla. Böyle hareketli hayvanların gece görüntülerini çekmek çok zor çünkü ekstra ışık kullanmak gerekiyor ve bu ışıkların hayvanı ürkütmemek adına çok fazla olamaması lazım. Bu yüzden teknik zorluklar yaşadım ama günün sonunda güzel görüntüler yakaladım" ifadelerini kullandı.
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