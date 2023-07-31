https://sputniknews.com.tr/20230731/istanbulda-tem-otoyolu-yaninda-orman-yangini-1074200094.html
İstanbul’da TEM Otoyolu yanında orman yangını
İstanbul’da TEM Otoyolu yanında orman yangını
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde TEM Otoyolu kenarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T14:08+0300
2023-07-31T14:08+0300
2023-07-31T14:08+0300
türkiye
istanbul
orman
yangın söndürme
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Kağıthane'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.Hamidiye Mahallesi'nde TEM Otoyolu kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Havadan helikopter desteğiyle müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230731/atasehirde-17-katli-binada-yangin-cok-sayida-itfaiye-ekibi-sevk-edildi-1074188371.html
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istanbul, orman, yangın söndürme
istanbul, orman, yangın söndürme
İstanbul’da TEM Otoyolu yanında orman yangını
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İstanbul’un Kağıthane ilçesinde TEM Otoyolu kenarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kağıthane'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Hamidiye Mahallesi'nde TEM Otoyolu kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Havadan helikopter desteğiyle müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.