https://sputniknews.com.tr/20230731/istanbulda-tem-otoyolu-yaninda-orman-yangini-1074200094.html

İstanbul’da TEM Otoyolu yanında orman yangını

İstanbul’da TEM Otoyolu yanında orman yangını

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde TEM Otoyolu kenarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T14:08+0300

2023-07-31T14:08+0300

2023-07-31T14:08+0300

türkiye

istanbul

orman

yangın söndürme

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Kağıthane'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.Hamidiye Mahallesi'nde TEM Otoyolu kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Havadan helikopter desteğiyle müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230731/atasehirde-17-katli-binada-yangin-cok-sayida-itfaiye-ekibi-sevk-edildi-1074188371.html

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istanbul, orman, yangın söndürme