https://sputniknews.com.tr/20230731/atasehirde-17-katli-binada-yangin-cok-sayida-itfaiye-ekibi-sevk-edildi-1074188371.html
Ataşehir'de 17 katlı binada yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Ataşehir'de 17 katlı binada yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Ataşehir'de 17 katlı bir binanın dış cephesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T11:10+0300
2023-07-31T11:10+0300
2023-07-31T11:10+0300
türkiye
ataşehir
bina
yangın
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Ataşehir'de bir binanın dış cephesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.Küçükbakkalköy Ali Ay Sokak'taki 17 katlı binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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ataşehir, bina, yangın
Ataşehir'de 17 katlı binada yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
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Ataşehir'de 17 katlı bir binanın dış cephesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ataşehir'de bir binanın dış cephesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Küçükbakkalköy Ali Ay Sokak'taki 17 katlı binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.