https://sputniknews.com.tr/20230731/atasehirde-17-katli-binada-yangin-cok-sayida-itfaiye-ekibi-sevk-edildi-1074188371.html

Ataşehir'de 17 katlı binada yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Ataşehir'de 17 katlı binada yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Ataşehir'de 17 katlı bir binanın dış cephesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T11:10+0300

2023-07-31T11:10+0300

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türkiye

ataşehir

bina

yangın

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Ataşehir'de bir binanın dış cephesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.Küçükbakkalköy Ali Ay Sokak'taki 17 katlı binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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