https://sputniknews.com.tr/20230730/alev-alan-otomobil-orman-yanginina-yol-acti-izmir-cesme-otoyolu-cift-tarafli-ulasima-kapatildi-1074173076.html
Alev alan otomobil orman yangınına yol açtı: İzmir-Çeşme Otoyolu çift taraflı ulaşıma kapatıldı
Alev alan otomobil orman yangınına yol açtı: İzmir-Çeşme Otoyolu çift taraflı ulaşıma kapatıldı
Urla'da, otoyolda seyreden bir otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T16:29+0300
2023-07-30T16:29+0300
2023-07-30T16:29+0300
türkiye
izmir
yangın
çeşme
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İzmir-Çeşme Otoyolu üzerindeki Zeytinler kavşağı mevkisinde seyir halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Sürücü tarafından güvenlik şeridine çekilen otomobildeki yangın, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ilk müdahaleyi Güzelbahçe ilçesi Yaka mahallesinde devam eden yangında görevli hava ekipleri yaptı.Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü askeri olmak üzere 12 helikopter, 18 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale ediliyor.Yangının rüzgarın etkisiyle yolun karşı tarafına da sıçraması üzerine İzmir-Çeşme Otoyolu güvenlik amaçlı çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı.Otoyol üzerinden İzmir'den Çeşme istikametine giden araçlar Mordoğan yol ayrımında, Çeşme'den İzmir istikametine seyreden araçlar da Zeytinler kavşağından İzmir-Çeşme kara yoluna yönlendiriliyor. Kara yolunda uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230730/izmirde-iki-ayri-noktada-orman-yangini-1074169649.html
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izmir, yangın, çeşme
Alev alan otomobil orman yangınına yol açtı: İzmir-Çeşme Otoyolu çift taraflı ulaşıma kapatıldı
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Urla'da, otoyolda seyreden bir otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
İzmir-Çeşme Otoyolu üzerindeki Zeytinler kavşağı mevkisinde seyir halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücü tarafından güvenlik şeridine çekilen otomobildeki yangın, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ilk müdahaleyi Güzelbahçe ilçesi Yaka mahallesinde devam eden yangında görevli hava ekipleri yaptı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü askeri olmak üzere 12 helikopter, 18 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale ediliyor.
Yangının rüzgarın etkisiyle yolun karşı tarafına da sıçraması üzerine İzmir-Çeşme Otoyolu güvenlik amaçlı çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı.
Otoyol üzerinden İzmir'den Çeşme istikametine giden araçlar Mordoğan yol ayrımında, Çeşme'den İzmir istikametine seyreden araçlar da Zeytinler kavşağından İzmir-Çeşme kara yoluna yönlendiriliyor. Kara yolunda uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözleniyor.