https://sputniknews.com.tr/20230730/izmirde-iki-ayri-noktada-orman-yangini-1074169649.html

İzmir’de iki ayrı noktada orman yangını

İzmir’de iki ayrı noktada orman yangını

İzmir’in iki ayrı ilçesinde orman yangını çıktı. Kemalpaşa ve Güzelbahçe ilçelerindeki yangınlara ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. 30.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-30T14:02+0300

2023-07-30T14:02+0300

2023-07-30T14:02+0300

türkiye

orman yangını

izmir

kemalpaşa

güzelbahçe

itfaiye

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İzmir’in Kemalpaşa ve Güzelbahçe ilçelerinde orman yangını çıktı.Kemalpaşa ilçesindeki yangın, Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkisinde saat 12.00 sıralarında başladı.Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi.Alevlere ilk müdahale 13 dakika içinde yapıldı.Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.İzmir’den ikinci orman yangını haberi Güzelbahçe ilçesinden geldi.İlçeye bağlı Yaka Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 14 dakika içinde yapılırken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230730/adanada-cikan-orman-yangini-sonduruldu-1074163436.html

türkiye

izmir

kemalpaşa

güzelbahçe

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orman yangını, izmir, kemalpaşa, güzelbahçe, itfaiye