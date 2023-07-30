https://sputniknews.com.tr/20230730/adanada-cikan-orman-yangini-sonduruldu-1074163436.html
Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T04:34+0300
2023-07-30T04:34+0300
2023-07-30T04:34+0300
türkiye
adana
orman yangını
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Turgutlu mahallesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye 10 arazöz ile 6 su tankı ve çok sayıda ekip sevk edildi.Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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adana
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MIA „Rosiya Segodnya“
adana, orman yangını
Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Turgutlu mahallesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 10 arazöz ile 6 su tankı ve çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.