https://sputniknews.com.tr/20230730/adanada-cikan-orman-yangini-sonduruldu-1074163436.html

Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü

Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. 30.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-30T04:34+0300

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2023-07-30T04:34+0300

türkiye

adana

orman yangını

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Turgutlu mahallesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye 10 arazöz ile 6 su tankı ve çok sayıda ekip sevk edildi.Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

türkiye

adana

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2023

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Sputnik Türkiye

adana, orman yangını