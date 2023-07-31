https://sputniknews.com.tr/20230731/istanbulda-kavgayi-ayiran-polis-memuru-silahla-bacagindan-vuruldu-1074182031.html
İstanbul'da kavgayı ayıran polis memuru silahla bacağından vuruldu
İstanbul'da kavgayı ayıran polis memuru silahla bacağından vuruldu
İstanbul Bayrampaşa'da, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen sivil kıyafetli polis memuru silahla bacağından vurularak yaralandı. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T04:00+0300
2023-07-31T04:00+0300
2023-07-31T04:00+0300
türkiye
istanbul
bayrampaşa
polis
kavga
yaralı
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Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Şehit Onur Ayaydın Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.Toplam 5 kişinin karıştığı kavgayı gören sivil kıyafetli ve görev dışındaki polis memuru Y.Ş.D. parka gitti.Büyüyen kavga sırasında bir şüpheli olaya müdahale etmek isteyen polis memurunu silahla bacağından vurarak yaraladı.Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, saldırının ardından olay yerinden uzaklaştı.Çevik kuvvet polisi olduğu öğrenilen Y.Ş.D'nin İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sultangazi Yerleşkesi'nde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.İhbar üzerine olay yerinde gelen polis ekipleri çevrede 8 kovan bulundu.'Durumu iyiydi, konuşuyordu'Görgü tanıklarından İbrahim Tuğcu, basın mensuplarına, yaralanan polisin yanına gidip kemerle tampon yaptıklarını söyledi.Polisin kasığından vurulduğunu anlatan Tuğcu, "Durumu iyiydi konuşuyordu. Başka da bir sıkıntı yoktu. Ambulansa teslim ettik. Olayın ardından çok sayıda polis memuru geldi. Şahıs 8-9 el silah sıkarak 500 Evler Tramvay İstasyonuna doğru kaçıyor. Bunu kamera kayıtlarından da zaten gördük" diye konuştu.Şüpheli ile çevredekilerin olay yerinden kaçmaları güvenlik kameralarınca kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230730/esenyurtta-tekel-bayisindeki-silahli-kavgaya-iliskin-yakalanan-zanliya-ek-gozalti-karari-1074176007.html
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istanbul, bayrampaşa, polis, kavga, yaralı
istanbul, bayrampaşa, polis, kavga, yaralı
İstanbul'da kavgayı ayıran polis memuru silahla bacağından vuruldu
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İstanbul Bayrampaşa'da, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen sivil kıyafetli polis memuru silahla bacağından vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Şehit Onur Ayaydın Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.
Toplam 5 kişinin karıştığı kavgayı gören sivil kıyafetli ve görev dışındaki polis memuru Y.Ş.D. parka gitti.
Büyüyen kavga sırasında bir şüpheli olaya müdahale etmek isteyen polis memurunu silahla bacağından vurarak yaraladı.
Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, saldırının ardından olay yerinden uzaklaştı.
Çevik kuvvet polisi olduğu öğrenilen Y.Ş.D'nin İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sultangazi Yerleşkesi'nde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerinde gelen polis ekipleri çevrede 8 kovan bulundu.
'Durumu iyiydi, konuşuyordu'
Görgü tanıklarından İbrahim Tuğcu, basın mensuplarına, yaralanan polisin yanına gidip kemerle tampon yaptıklarını söyledi.
Polisin kasığından vurulduğunu anlatan Tuğcu, "Durumu iyiydi konuşuyordu. Başka da bir sıkıntı yoktu. Ambulansa teslim ettik. Olayın ardından çok sayıda polis memuru geldi. Şahıs 8-9 el silah sıkarak 500 Evler Tramvay İstasyonuna doğru kaçıyor. Bunu kamera kayıtlarından da zaten gördük" diye konuştu.
Şüpheli ile çevredekilerin olay yerinden kaçmaları güvenlik kameralarınca kaydedildi.