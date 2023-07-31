https://sputniknews.com.tr/20230731/hatayda-karaya-vuran-tekneyle-ilgili-inceleme-baslatildi-1074182200.html
Hatay'da karaya vuran tekneyle ilgili inceleme başlatıldı
Hatay'da karaya vuran tekneyle ilgili inceleme başlatıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde karaya vuran tekneyle ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T04:58+0300
2023-07-31T04:58+0300
2023-07-31T04:58+0300
türkiye
hatay
samandağ
tekne
tekne kazası
inceleme
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Hatay Samandağ sınırlarında Asi Nehri'nin denize döküldüğü alanda karaya vuran bir tekneyle karşılaşanlar durumu ilgili kurumlara bildirdi.Bunun üzerine polis ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye giderek araştırma başlattı.Samandağ Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin incelediği teknenin motorsuz ve tescilsiz olduğu belirtilerek "Tekneyle ilgili adli ve idari tahkikata başlatılmış olup, çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir" ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230727/balinalarin-senkronize-dansi-kameralara-yansidi-1074064100.html
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hatay
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hatay, samandağ, tekne, tekne kazası, inceleme
hatay, samandağ, tekne, tekne kazası, inceleme
Hatay'da karaya vuran tekneyle ilgili inceleme başlatıldı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde karaya vuran tekneyle ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.
Hatay Samandağ sınırlarında Asi Nehri'nin denize döküldüğü alanda karaya vuran bir tekneyle karşılaşanlar durumu ilgili kurumlara bildirdi.
Bunun üzerine polis ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye giderek araştırma başlattı.
Samandağ Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin incelediği teknenin motorsuz ve tescilsiz olduğu belirtilerek "Tekneyle ilgili adli ve idari tahkikata başlatılmış olup, çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir" ifadesine yer verildi.