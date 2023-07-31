https://sputniknews.com.tr/20230731/hatayda-karaya-vuran-tekneyle-ilgili-inceleme-baslatildi-1074182200.html

Hatay'da karaya vuran tekneyle ilgili inceleme başlatıldı

Hatay'da karaya vuran tekneyle ilgili inceleme başlatıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde karaya vuran tekneyle ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı. 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T04:58+0300

2023-07-31T04:58+0300

2023-07-31T04:58+0300

türkiye

hatay

samandağ

tekne

tekne kazası

inceleme

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Hatay Samandağ sınırlarında Asi Nehri'nin denize döküldüğü alanda karaya vuran bir tekneyle karşılaşanlar durumu ilgili kurumlara bildirdi.Bunun üzerine polis ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye giderek araştırma başlattı.Samandağ Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin incelediği teknenin motorsuz ve tescilsiz olduğu belirtilerek "Tekneyle ilgili adli ve idari tahkikata başlatılmış olup, çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir" ifadesine yer verildi.

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hatay

samandağ

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hatay, samandağ, tekne, tekne kazası, inceleme