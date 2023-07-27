https://sputniknews.com.tr/20230727/balinalarin-senkronize-dansi-kameralara-yansidi-1074064100.html
Balinaların senkronize dansı kameralara yansıdı
Balinaların senkronize dansı kameralara yansıdı
ABD’nin Massachusetts eyaleti açıklarında 3 balinanın senkronize dansı kameralara yansıdı. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T15:57+0300
2023-07-27T15:57+0300
2023-07-27T16:06+0300
dünya
balina
dans
kamera
abd
video
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ABD’nin Massachusetts eyaletine bağlı Provincetown kasabası açıklarında dans eden balinalar, Robert Addie’nin cep telefonu kamerasına takıldı. Ailesiyle birlikte balık avlamak için tekneyle açılan Addie’nin çektiği görüntüler ilgi çekti. Robert Addie, ABD basınına yaptığı açıklamada, hayatı boyunca tekneyle açıldığında binlerce kez balina gördüğünü ancak böyle benzersiz bir ana ilk kez şahit olduğunu söyledi: "Kambur balinalardan oluşan üçlü senkronize bir bale. Böyle bir şey gören kimseyi tanımıyorum. Çok etkileyici. Bir daha asla göremeyeceğim ama ömür boyu hatırlayacağım muhteşem bir an."
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Balinaların senkronize dansı kameralara yansıdı
Balinaların senkronize dansı kameralara yansıdı
2023-07-27T15:57+0300
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balina, dans, kamera, abd, video, видео
balina, dans, kamera, abd, video, видео
Balinaların senkronize dansı kameralara yansıdı
15:57 27.07.2023 (güncellendi: 16:06 27.07.2023) Abone ol
ABD’nin Massachusetts eyaleti açıklarında 3 balinanın senkronize dansı kameralara yansıdı.
ABD’nin Massachusetts eyaletine bağlı Provincetown kasabası açıklarında dans eden balinalar, Robert Addie’nin cep telefonu kamerasına takıldı.
Ailesiyle birlikte balık avlamak için tekneyle açılan Addie’nin çektiği görüntüler ilgi çekti.
Robert Addie, ABD basınına yaptığı açıklamada, hayatı boyunca tekneyle açıldığında binlerce kez balina gördüğünü ancak böyle benzersiz bir ana ilk kez şahit olduğunu söyledi: "Kambur balinalardan oluşan üçlü senkronize bir bale. Böyle bir şey gören kimseyi tanımıyorum. Çok etkileyici. Bir daha asla göremeyeceğim ama ömür boyu hatırlayacağım muhteşem bir an."