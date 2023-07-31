https://sputniknews.com.tr/20230731/guney-korede-bir-kedide-daha-kus-gribi-tespit-edildi-1074210025.html

Güney Kore'de bir kedide daha kuş gribi tespit edildi

Güney Kore'de bir kedide daha kuş gribi tespit edildi

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan hayvan barınağındaki bir kedinin, ülkede 2016'dan bu yana memelilerde rastlanmayan kuş gribine yakalanarak öldüğü ve... 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T16:56+0300

2023-07-31T16:56+0300

2023-07-31T16:56+0300

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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Tarım, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede bir kedinin daha kuş gribi olarak bilinen H5N1 virüsüne yakalandığı bildirildi.Seul'deki bir barınakta yaşayan kedinin solunum yolu rahatsızlığı geçirdikten kısa süre sonra öldüğü aktarılan açıklamada, yapılan testler sonucunda kedi ölümünün, ülkede 7 yıldır memelilerde rastlanmayan kuş gribinden kaynaklandığı ve kuş gribine yakalanan kedi sayısının 3'e yükseldiği kaydedildi.Gelen ihbarlar üzerine barınağı güvenlik kordonuna alan yetkililer, barınakta gerekli karantina tedbirlerini uygulamaya başladı.Yetkililer, ayrıca, kedilerle temas eden kişilerde hastalığın herhangi bir belirtisinin görülmediğini ve hastalığın kediler aracılığıyla insanlara bulaşmadığını açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20230717/polonyada-kedilerde-kus-gribi-vakalarinin-arttigini-duyuran-dso-temasli-insanlarda-semptom-yok-1073632836.html

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asya & pasifik, güney kore, kedi, kuş gribi, salgın, salgın hastalık