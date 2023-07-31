https://sputniknews.com.tr/20230731/besiktas-ante-rebici-kadrosuna-katti-1074214435.html

Beşiktaş, Ante Rebic'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, Ante Rebic'i kadrosuna kattı

Beşiktaş Kulübü, İtalya'nın Milan takımından Ante Rebic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 31.07.2023, Sputnik Türkiye

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spor

milan

beşiktaş

oyuncu

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Beşiktaş, kadrosuna kattığı 29 yaşındaki Hırvat oyuncu Ante Rebic'in maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve KAP'da da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ante Rebic transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır" denildi.Anlaşmanın şartlarıyla ilgili bilgi verilen açıklamada, "Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için net 2.500.000 euro garanti ücreti, net 280.000 euro imza parası ve müsabakada yer aldığı süreye bağlı olarak azami net 10.000 euro maç başı ücreti ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.Kariyerinde Fiorentina, Leipzig, Eintracht Frankfurt ve Milan gibi önemli takımlarda forma giyen Rebic, kulüp kariyerinde tüm kulvarlarda 313 müsabakada 73 gole imza attı.Hırvatistan A Milli Futbol Takımı'nın formasını 42 maçta terleten 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 3 kez gol sevinci yaşadı.

https://sputniknews.com.tr/20230730/besiktasin-yeni-transferi-ante-rebic-istanbulda-forma-numarasini-acikladi-1074173217.html

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milan, beşiktaş, oyuncu