https://sputniknews.com.tr/20230730/besiktasin-yeni-transferi-ante-rebic-istanbulda-forma-numarasini-acikladi-1074173217.html
Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic İstanbul'da: Forma numarasını açıkladı
Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic İstanbul'da: Forma numarasını açıkladı
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Milan'ın Hırvat futbolcusu Ante Rebic, İstanbul'a geldi. Rebic, "Buraya geldiğim için mutluyum. En yakın zamanda... 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T16:40+0300
2023-07-30T16:40+0300
2023-07-30T17:13+0300
spor
beşiktaş
futbol
transfer
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Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Ante Rebic, İstanbul'a geldi. İtalya'nın Milan takımında forma giyen Hırvat futbolcuyu taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan 32 yaşındaki oyuncu, "Buraya geldiğim için mutluyum. Kısa sürede takım arkadaşlarım ve yeni teknik direktörümle tanışmak istiyorum" dedi. Yeni takımında 7 numaralı formayı seçtiğini açıklayan Rebic, Beşiktaş ile anlaşmadan önce siyah beyazlı takımın eski stoperi Domagoj Vida'dan bilgi aldığını belirterek, "Vida ile konuştum. Gayet güzel konuştu. Her şey olumlu" ifadelerini kullandı.Rebic'in sağlık kontrolünden geçmesinin ardından siyah beyazlı kulüple 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230727/besiktas-dolmabahcede-avantaj-yakaladi-1074077597.html
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beşiktaş, futbol, transfer
beşiktaş, futbol, transfer
Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic İstanbul'da: Forma numarasını açıkladı
16:40 30.07.2023 (güncellendi: 17:13 30.07.2023) Abone ol
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Milan'ın Hırvat futbolcusu Ante Rebic, İstanbul'a geldi. Rebic, "Buraya geldiğim için mutluyum. En yakın zamanda arkadaşlarımla ve hocayla tanışmak istiyorum. 7 numaralı forma giyeceğim" dedi.
Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Ante Rebic, İstanbul'a geldi. İtalya'nın Milan takımında forma giyen Hırvat futbolcuyu taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.
Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan 32 yaşındaki oyuncu, "Buraya geldiğim için mutluyum. Kısa sürede takım arkadaşlarım ve yeni teknik direktörümle tanışmak istiyorum" dedi. Yeni takımında 7 numaralı formayı seçtiğini açıklayan Rebic, Beşiktaş ile anlaşmadan önce siyah beyazlı takımın eski stoperi Domagoj Vida'dan bilgi aldığını belirterek, "Vida ile konuştum. Gayet güzel konuştu. Her şey olumlu" ifadelerini kullandı.
Rebic'in sağlık kontrolünden geçmesinin ardından siyah beyazlı kulüple 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.