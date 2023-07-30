https://sputniknews.com.tr/20230730/besiktasin-yeni-transferi-ante-rebic-istanbulda-forma-numarasini-acikladi-1074173217.html

Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic İstanbul'da: Forma numarasını açıkladı

Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic İstanbul'da: Forma numarasını açıkladı

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Milan'ın Hırvat futbolcusu Ante Rebic, İstanbul'a geldi. Rebic, "Buraya geldiğim için mutluyum. En yakın zamanda... 30.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-30T16:40+0300

2023-07-30T16:40+0300

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spor

beşiktaş

futbol

transfer

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Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Ante Rebic, İstanbul'a geldi. İtalya'nın Milan takımında forma giyen Hırvat futbolcuyu taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan 32 yaşındaki oyuncu, "Buraya geldiğim için mutluyum. Kısa sürede takım arkadaşlarım ve yeni teknik direktörümle tanışmak istiyorum" dedi. Yeni takımında 7 numaralı formayı seçtiğini açıklayan Rebic, Beşiktaş ile anlaşmadan önce siyah beyazlı takımın eski stoperi Domagoj Vida'dan bilgi aldığını belirterek, "Vida ile konuştum. Gayet güzel konuştu. Her şey olumlu" ifadelerini kullandı.Rebic'in sağlık kontrolünden geçmesinin ardından siyah beyazlı kulüple 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230727/besiktas-dolmabahcede-avantaj-yakaladi-1074077597.html

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beşiktaş, futbol, transfer