https://sputniknews.com.tr/20230727/besiktas-dolmabahcede-avantaj-yakaladi-1074077597.html
Beşiktaş Dolmabahçe'de avantaj yakaladı
Beşiktaş Dolmabahçe'de avantaj yakaladı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı 3-1 mağlup etti. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T23:05+0300
2023-07-27T23:05+0300
2023-07-27T23:05+0300
spor
beşiktaş
arnavutluk
uefa avrupa konferans ligi
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6. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Onur Bulut'un sağdan ortasında ön direkte Muleka'nın yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.21. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Masuaku'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında, Onur Bulut'un altıpasın önünde sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-042. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasına giren Muleka, sol çaprazdan uzak direğe yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0Karşılaşma siyah-beyazlı takımın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.Yönetime tepki devam ediyorBeşiktaş taraftarının geçen sezondan itibaren devam eden yönetim protestosu Tirana karşısında da devam etti.Siyah-beyazlı futbolseverler, ısınma öncesinde "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlar yaparken, tezahüratların bastırılması için yüksek sesli müzik yayınının yapılması dikkati çekti.Arnavut taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadıTirana taraftarları, Dolmabahçe'deki karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı.Arnavut futbolseverler, kendilerine ayrılan bölümün üçte birlik kısmını doldururken, başlama vuruşu öncesi takımlarını tribüne çağırarak destek verdi.
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beşiktaş, arnavutluk, uefa avrupa konferans ligi
beşiktaş, arnavutluk, uefa avrupa konferans ligi
Beşiktaş Dolmabahçe'de avantaj yakaladı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı 3-1 mağlup etti.
6. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Onur Bulut'un sağdan ortasında ön direkte Muleka'nın yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.
21. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Masuaku'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında, Onur Bulut'un altıpasın önünde sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
42. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasına giren Muleka, sol çaprazdan uzak direğe yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0
Karşılaşma siyah-beyazlı takımın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Yönetime tepki devam ediyor
Beşiktaş taraftarının geçen sezondan itibaren devam eden yönetim protestosu Tirana karşısında da devam etti.
Siyah-beyazlı futbolseverler, ısınma öncesinde "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlar yaparken, tezahüratların bastırılması için yüksek sesli müzik yayınının yapılması dikkati çekti.
Arnavut taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı
Tirana taraftarları, Dolmabahçe'deki karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı.
Arnavut futbolseverler, kendilerine ayrılan bölümün üçte birlik kısmını doldururken, başlama vuruşu öncesi takımlarını tribüne çağırarak destek verdi.