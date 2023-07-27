https://sputniknews.com.tr/20230727/besiktas-dolmabahcede-avantaj-yakaladi-1074077597.html

Beşiktaş Dolmabahçe'de avantaj yakaladı

Beşiktaş Dolmabahçe'de avantaj yakaladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı 3-1 mağlup etti. 27.07.2023, Sputnik Türkiye

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spor

beşiktaş

arnavutluk

uefa avrupa konferans ligi

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6. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Onur Bulut'un sağdan ortasında ön direkte Muleka'nın yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.21. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Masuaku'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında, Onur Bulut'un altıpasın önünde sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-042. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasına giren Muleka, sol çaprazdan uzak direğe yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0Karşılaşma siyah-beyazlı takımın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.Yönetime tepki devam ediyorBeşiktaş taraftarının geçen sezondan itibaren devam eden yönetim protestosu Tirana karşısında da devam etti.Siyah-beyazlı futbolseverler, ısınma öncesinde "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlar yaparken, tezahüratların bastırılması için yüksek sesli müzik yayınının yapılması dikkati çekti.Arnavut taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadıTirana taraftarları, Dolmabahçe'deki karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı.Arnavut futbolseverler, kendilerine ayrılan bölümün üçte birlik kısmını doldururken, başlama vuruşu öncesi takımlarını tribüne çağırarak destek verdi.

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