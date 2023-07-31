https://sputniknews.com.tr/20230731/bankacilik-sektorunun-net-kri-ilk-6-ayda-yuzde-48-artti-1074219105.html
Bankacılık sektörünün net kârı ilk 6 ayda yüzde 48 arttı
Bankacılık sektörünün net kârı ilk 6 ayda yüzde 48 arttı
Bankacılık sektörünün net kârı ilk 6 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 250,1 milyar TL oldu. Haziran'da sektörün net kârı yıllık yüzde... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T22:21+0300
2023-07-31T22:21+0300
2023-07-31T22:21+0300
ekonomi
banka
bankacılık
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu verilerine göre sektörün ilk altı ayda elde ettiği net kâr, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 250,1 milyar TL oldu.Haziran'da sektörün net kârı yıllık yüzde 61,4 artarak 59,8 milyar TL'ye yükseldi.Sektörün takipteki alacakların toplam nakdi kredilere oranı Haziran ayında yüzde 1,64, bu oran 2022'nin aynı döneminde yüzde 2,49'du.Sermaye yeterlilik oranı yüzde 18, çekirdek sermaye yeterlilik oranı yüzde 14 ile Haziran 2022’ye göre değişim göstermedi. Toplam aktifler Haziran'da 19,1 trilyon TL oldu, Haziran 2022'de bu rakam 11,7 trilyon TL olmuştu.Toplam krediler ise 10 trilyon TL'ye yükseldi. Haziran 2022'de bu rakam 6,27 trilyon TL'ydi.
https://sputniknews.com.tr/20230731/kredi-kartiyla-taksitli-harcamalara-sinirlama-1074217697.html
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banka, bankacılık, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
banka, bankacılık, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
Bankacılık sektörünün net kârı ilk 6 ayda yüzde 48 arttı
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Bankacılık sektörünün net kârı ilk 6 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 250,1 milyar TL oldu. Haziran'da sektörün net kârı yıllık yüzde 61,4 artarak 59,8 milyar TL'ye yükseldi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu verilerine göre sektörün ilk altı ayda elde ettiği net kâr, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 250,1 milyar TL oldu.
Haziran'da sektörün net kârı yıllık yüzde 61,4 artarak 59,8 milyar TL'ye yükseldi.
Sektörün takipteki alacakların toplam nakdi kredilere oranı Haziran ayında yüzde 1,64, bu oran 2022'nin aynı döneminde yüzde 2,49'du.
Sermaye yeterlilik oranı yüzde 18, çekirdek sermaye yeterlilik oranı yüzde 14 ile Haziran 2022’ye göre değişim göstermedi. Toplam aktifler Haziran'da 19,1 trilyon TL oldu, Haziran 2022'de bu rakam 11,7 trilyon TL olmuştu.
Toplam krediler ise 10 trilyon TL'ye yükseldi. Haziran 2022'de bu rakam 6,27 trilyon TL'ydi.