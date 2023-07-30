https://sputniknews.com.tr/20230730/ukrayna-ordusunun-zirhli-arac-konvoyunun-saldirisini-durduran-tankin-murettebati-odullendirilecek-1074177447.html

Ukrayna ordusunun zırhlı araç konvoyunun saldırısını durduran tankın mürettebatı ödüllendirilecek

Ukrayna ordusunun zırhlı araç konvoyunun saldırısını durduran tankın mürettebatı ödüllendirilecek

DHC lideri Puşilin, Zaporojye bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin zırhlı araç konvoyunun saldırısını tek başına durduran tankın mürettebatına ödül... 30.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-30T20:03+0300

2023-07-30T20:03+0300

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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) başkan vekili Denis Puşilin, Zaporojye bölgesinde Ukrayna ordusunun zırhlı araç konvoyunun saldırısını tek başına durduran tankın mürettebatının ödüllendirilmesi talimatını verdi.Telegram kanalında konuya ilişkin açıklama yapan Puşilin, “Dün herkes, bir tankımızın Zaporojye yönünde 8 adet NATO aracının saldırısını durdurduğu görülen, hem bizde, hem de düşman tarafında ses getiren videoyu izledi. Bu tümen komutanının Cumhuriyetimizin kuzeyindeki yerleşimlerin kurtarılmasıyla doğrudan ilgili olduğu dikkate alındığında, tank mürettebatının kahramanlığını dikkate alınarak, bu kişilerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin devlet ödülleri ile ödüllendirilmesini gerekli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Daha önce öne çıkan birliğin komutanı, Sputnik’e demecinde tank mürettebatının bir çatışmada Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yedi zırhlı aracını imha ettiğini, birkaç aracın ise güdümlü tanksavar füzeler ve toplarla vurulduğunu anlattı. Rus tankı ise çatışmada hasar görmedi.

https://sputniknews.com.tr/20230730/rusya-savunma-bakanligi-dnepropetrovsk-bolgesinde-bir-iha-onarim-merkezi-imha-edildi-1074174941.html

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