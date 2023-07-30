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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230730/ukrayna-ordusunun-zirhli-arac-konvoyunun-saldirisini-durduran-tankin-murettebati-odullendirilecek-1074177447.html
Ukrayna ordusunun zırhlı araç konvoyunun saldırısını durduran tankın mürettebatı ödüllendirilecek
Ukrayna ordusunun zırhlı araç konvoyunun saldırısını durduran tankın mürettebatı ödüllendirilecek
DHC lideri Puşilin, Zaporojye bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin zırhlı araç konvoyunun saldırısını tek başına durduran tankın mürettebatına ödül... 30.07.2023, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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ukrayna
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) başkan vekili Denis Puşilin, Zaporojye bölgesinde Ukrayna ordusunun zırhlı araç konvoyunun saldırısını tek başına durduran tankın mürettebatının ödüllendirilmesi talimatını verdi.Telegram kanalında konuya ilişkin açıklama yapan Puşilin, “Dün herkes, bir tankımızın Zaporojye yönünde 8 adet NATO aracının saldırısını durdurduğu görülen, hem bizde, hem de düşman tarafında ses getiren videoyu izledi. Bu tümen komutanının Cumhuriyetimizin kuzeyindeki yerleşimlerin kurtarılmasıyla doğrudan ilgili olduğu dikkate alındığında, tank mürettebatının kahramanlığını dikkate alınarak, bu kişilerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin devlet ödülleri ile ödüllendirilmesini gerekli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Daha önce öne çıkan birliğin komutanı, Sputnik’e demecinde tank mürettebatının bir çatışmada Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yedi zırhlı aracını imha ettiğini, birkaç aracın ise güdümlü tanksavar füzeler ve toplarla vurulduğunu anlattı. Rus tankı ise çatışmada hasar görmedi.
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Ukrayna ordusunun zırhlı araç konvoyunun saldırısını durduran tankın mürettebatı ödüllendirilecek

20:03 30.07.2023 (güncellendi: 20:04 30.07.2023)
© Sputnik / Евгений Биятов / Multimedya arşivine gidinРабота РСЗО на Запорожском направлении
Работа РСЗО на Запорожском направлении - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
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DHC lideri Puşilin, Zaporojye bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin zırhlı araç konvoyunun saldırısını tek başına durduran tankın mürettebatına ödül verileceğini bildirdi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) başkan vekili Denis Puşilin, Zaporojye bölgesinde Ukrayna ordusunun zırhlı araç konvoyunun saldırısını tek başına durduran tankın mürettebatının ödüllendirilmesi talimatını verdi.
Telegram kanalında konuya ilişkin açıklama yapan Puşilin, “Dün herkes, bir tankımızın Zaporojye yönünde 8 adet NATO aracının saldırısını durdurduğu görülen, hem bizde, hem de düşman tarafında ses getiren videoyu izledi. Bu tümen komutanının Cumhuriyetimizin kuzeyindeki yerleşimlerin kurtarılmasıyla doğrudan ilgili olduğu dikkate alındığında, tank mürettebatının kahramanlığını dikkate alınarak, bu kişilerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin devlet ödülleri ile ödüllendirilmesini gerekli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Daha önce öne çıkan birliğin komutanı, Sputnik’e demecinde tank mürettebatının bir çatışmada Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yedi zırhlı aracını imha ettiğini, birkaç aracın ise güdümlü tanksavar füzeler ve toplarla vurulduğunu anlattı. Rus tankı ise çatışmada hasar görmedi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2023
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