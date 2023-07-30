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Rusya Savunma Bakanlığı: Dnepropetrovsk bölgesinde bir İHA onarım merkezi imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Dnepropetrovsk bölgesinde bir İHA onarım merkezi imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus ordusunun Dnepropetrovsk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insansız hava araçları (İHA) bakım ve onarım... 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T17:28+0300
2023-07-30T17:28+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri harekata ilişkin son gelişmeleri aktardı.“Dnepropetrovsk bölgesindeki Mogilevka yerleşimi yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insansız hava araçl arı ile ilgili bir eğitim merkezi ile depolama, bakım ve onarım merkezi imha edildi” diyen Konaşenkov, ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Yampol yerleşiminin yakınında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 100. Bölgesel Savunma Tugayı’nın komuta merkezinin vurulduğunu ifade etti.Rus komutan, Rusya ordusunun taktik uçakları ile füze ve topçu kuvvetlerinin son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 108 bölgedeki 102 topçu birliğinin insan gücü ve teçhizatının atış mevzilerinde vurulduğunu bildirdi.‘Ukrayna ordusunun birkaç yöndeki 11 saldırısı püskürtüldü’Tümgeneral Konaşenkov, Rus askerlerin son bir günde Ukrayna ordusunun Donetsk, Krasnıy Liman, Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerindeki toplam 11 saldırısını püskürttüklerini ifade etti.Donetsk yönünde Güney Askeri Grubunun eylemleri, hava ve topçu kuvvetlerinin ateşi ile düşmanın 3 bölgedeki 7 saldırısının başarıyla püskürtüldüğünü söyleyen Konaşenkov, “Düşmanın bir günde verdiği kayıplar 190 asker, iki zırhlı muharebe aracı, dört otomobil, ABD yapımı iki M777 topçu sistemi, ayrıca Msta-B ve D-20 obüsleri olarak gerçekleşti” diye konuştu.Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Uspenovks bölgesinde bir saldırısının püskürtüldüğü, ayrıca dört yerleşim bölgesinde konuşlanan insan gücü ve teçhizatının vurulduğu bilgisini veren Konaşenkov, Zaporojye bölgesinde Ukrayna’nın bir sabotaj ve keşif grubunun faaliyetlerinin sonlandırıldığını vurguladı.“Düşmanın bu yönlerde bir günde verdiği kayıplar 250’ye yakın asker, bir tank, üç zırhlı muharebe aracı, dört otomobil, ayrıca Msta-B ve D-20 obüsleri olarak gerçekleşti” diye anlatan Konaşenkov, Krasnıy Liman yönünde ise Merkez Askeri Grubu birliklerinin eylemleri, hava ve topçu kuvvetlerinin ateşi ile Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) düşmanın üç saldırısının püskürtüldüğünü ifade etti.Rus komutan, “Bir günde 140’a yakın Ukraynalı asker, iki zırhlı muharebe aracı, üç otomobil ve ayrıca bir D-30 obüsü imha edildi” ifadelerini kullandı.
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vladimir putin, rusya, rusya savunma bakanlığı
vladimir putin, rusya, rusya savunma bakanlığı

Rusya Savunma Bakanlığı: Dnepropetrovsk bölgesinde bir İHA onarım merkezi imha edildi

17:28 30.07.2023
© УПСИ МО РФ Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov,
 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2023
© УПСИ МО РФ
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus ordusunun Dnepropetrovsk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insansız hava araçları (İHA) bakım ve onarım merkezinin imha edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri harekata ilişkin son gelişmeleri aktardı.
“Dnepropetrovsk bölgesindeki Mogilevka yerleşimi yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insansız hava araçl arı ile ilgili bir eğitim merkezi ile depolama, bakım ve onarım merkezi imha edildi” diyen Konaşenkov, ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Yampol yerleşiminin yakınında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 100. Bölgesel Savunma Tugayı’nın komuta merkezinin vurulduğunu ifade etti.
Rus komutan, Rusya ordusunun taktik uçakları ile füze ve topçu kuvvetlerinin son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 108 bölgedeki 102 topçu birliğinin insan gücü ve teçhizatının atış mevzilerinde vurulduğunu bildirdi.

‘Ukrayna ordusunun birkaç yöndeki 11 saldırısı püskürtüldü’

Tümgeneral Konaşenkov, Rus askerlerin son bir günde Ukrayna ordusunun Donetsk, Krasnıy Liman, Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerindeki toplam 11 saldırısını püskürttüklerini ifade etti.
Donetsk yönünde Güney Askeri Grubunun eylemleri, hava ve topçu kuvvetlerinin ateşi ile düşmanın 3 bölgedeki 7 saldırısının başarıyla püskürtüldüğünü söyleyen Konaşenkov, “Düşmanın bir günde verdiği kayıplar 190 asker, iki zırhlı muharebe aracı, dört otomobil, ABD yapımı iki M777 topçu sistemi, ayrıca Msta-B ve D-20 obüsleri olarak gerçekleşti” diye konuştu.
Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Uspenovks bölgesinde bir saldırısının püskürtüldüğü, ayrıca dört yerleşim bölgesinde konuşlanan insan gücü ve teçhizatının vurulduğu bilgisini veren Konaşenkov, Zaporojye bölgesinde Ukrayna’nın bir sabotaj ve keşif grubunun faaliyetlerinin sonlandırıldığını vurguladı.
“Düşmanın bu yönlerde bir günde verdiği kayıplar 250’ye yakın asker, bir tank, üç zırhlı muharebe aracı, dört otomobil, ayrıca Msta-B ve D-20 obüsleri olarak gerçekleşti” diye anlatan Konaşenkov, Krasnıy Liman yönünde ise Merkez Askeri Grubu birliklerinin eylemleri, hava ve topçu kuvvetlerinin ateşi ile Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) düşmanın üç saldırısının püskürtüldüğünü ifade etti.
Rus komutan, “Bir günde 140’a yakın Ukraynalı asker, iki zırhlı muharebe aracı, üç otomobil ve ayrıca bir D-30 obüsü imha edildi” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Nazilerle mücadelesinin Afrika'nın apartheid (ırksal ayrımcılık) rejimine karşı verdiği mücadele gibi tüm dünyanın çıkarına olduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2023
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