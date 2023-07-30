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Twitter, rapçi West’in askıya alınan hesabını yeniden aktif hale getirdi
Twitter, rapçi West’in askıya alınan hesabını yeniden aktif hale getirdi
Twitter, yeni adıyla X, antisemitik açıklamaları ve paylaşımları nedeniyle ABD’li rapçi Kanye West’in askıya alınan hesabını tekrar aktif hale getirdi. 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T12:07+0300
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dünya
twitter
kısıtlama
kanye west
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Yaklaşık 8 aydır hesabı askıda olan ABD’li rapçi West, Twitter'ın hesabını aktif hale getirmesinden sonra herhangi bir paylaşımda bulunmadı.Ekim 2022’de yasal olarak adını "Ye" olarak değiştiren West, sosyal medyadaki antisemitik açıklamaları ve paylaşımları nedeniyle Twitter ve Instagram'ın hesabını askıya almasından kısa süre sonra "sağcı" sosyal medya şirketi Parler'ı satın alma kararı vermişti.Ye, geçen yıl bir TV programında, aşırı sağcı komplo teorisyeni Alex Jones ile yaptığı röportajda, Hitler'i övmek de dahil antisemitik yorumları nedeniyle eleştirilere yöneltilmişti.Ye, röportajda, "Nazilerin yanında 'kötü' kelimesinin kullanılmasından hoşlanmıyorum. Yahudileri seviyorum ama Nazileri de seviyorum" demişti.Twitter'ın sahibi Elon Musk, Aralık 2022’de, rapçi West'in "şiddete teşvik yasağını yeniden ihlal ettiğini" belirterek, "Hesap askıya alınacak" demişti.Platform, West'in hesabını askıya almadan önce bir tweet'ini de kısıtlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230724/twitter-platformda-ismini-ve-logosunu-degistirdi-1073896926.html
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twitter , kısıtlama, kanye west

Twitter, rapçi West’in askıya alınan hesabını yeniden aktif hale getirdi

12:07 30.07.2023
© AP Photo / Michael WykeKanye West
Kanye West - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Michael Wyke
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Twitter, yeni adıyla X, antisemitik açıklamaları ve paylaşımları nedeniyle ABD’li rapçi Kanye West’in askıya alınan hesabını tekrar aktif hale getirdi.
Yaklaşık 8 aydır hesabı askıda olan ABD’li rapçi West, Twitter'ın hesabını aktif hale getirmesinden sonra herhangi bir paylaşımda bulunmadı.
Ekim 2022’de yasal olarak adını "Ye" olarak değiştiren West, sosyal medyadaki antisemitik açıklamaları ve paylaşımları nedeniyle Twitter ve Instagram'ın hesabını askıya almasından kısa süre sonra "sağcı" sosyal medya şirketi Parler'ı satın alma kararı vermişti.
Ye, geçen yıl bir TV programında, aşırı sağcı komplo teorisyeni Alex Jones ile yaptığı röportajda, Hitler'i övmek de dahil antisemitik yorumları nedeniyle eleştirilere yöneltilmişti.
Ye, röportajda, "Nazilerin yanında 'kötü' kelimesinin kullanılmasından hoşlanmıyorum. Yahudileri seviyorum ama Nazileri de seviyorum" demişti.
Twitter'ın sahibi Elon Musk, Aralık 2022’de, rapçi West'in "şiddete teşvik yasağını yeniden ihlal ettiğini" belirterek, "Hesap askıya alınacak" demişti.
Platform, West'in hesabını askıya almadan önce bir tweet'ini de kısıtlamıştı.
Twitter yeni logo - X - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2023
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Twitter 'X' oldu
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