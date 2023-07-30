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Şarkı seçiminde anlaşamayanlar düğünde kavga çıkardı: Sandalyeler havada uçuştu
Şarkı seçiminde anlaşamayanlar düğünde kavga çıkardı: Sandalyeler havada uçuştu
Sakarya’nın Hendek ilçesinde müzik seçimi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada düğün salonu karıştı. 30.07.2023, Sputnik Türkiye
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sakarya
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kavga
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Olay, Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda çıktı. İddiaya göre, müzik seçimi sebebi ile taraflar arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında taraflar birbirlerine girdi. Yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20230730/saatlerce-iskence-yapip-kayda-aldilar-muzik-esliginde-dovup-kulagini-kesmekle-tehdit-ettiler-1074171081.html
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Şarkı seçiminde anlaşamayanlar düğünde kavga çıkardı: Sandalyeler havada uçuştu

16:00 30.07.2023
© İHA / KADİR KAZIN - MURAT HAZERŞarkı seçiminde anlaşamayanlar düğünde kavga çıkardı: Sandalyeler havada uçuştu
Şarkı seçiminde anlaşamayanlar düğünde kavga çıkardı: Sandalyeler havada uçuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2023
© İHA / KADİR KAZIN - MURAT HAZER
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde müzik seçimi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada düğün salonu karıştı.
Olay, Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda çıktı. İddiaya göre, müzik seçimi sebebi ile taraflar arasında tartışma yaşandı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında taraflar birbirlerine girdi. Yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Saatlerce işkence yapıp kayda aldılar: Müzik eşliğinde dövüp, kulağını kesmekle tehdit ettiler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2023
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