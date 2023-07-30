https://sputniknews.com.tr/20230730/sarki-seciminde-anlasamayanlar-dugunde-kavga-cikardi-sandalyeler-havada-ucustu-1074171996.html

Şarkı seçiminde anlaşamayanlar düğünde kavga çıkardı: Sandalyeler havada uçuştu

Şarkı seçiminde anlaşamayanlar düğünde kavga çıkardı: Sandalyeler havada uçuştu

Sakarya’nın Hendek ilçesinde müzik seçimi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada düğün salonu karıştı. 30.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-30T16:00+0300

2023-07-30T16:00+0300

2023-07-30T16:00+0300

türkiye

sakarya

düğün

kavga

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Olay, Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda çıktı. İddiaya göre, müzik seçimi sebebi ile taraflar arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında taraflar birbirlerine girdi. Yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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