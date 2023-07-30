https://sputniknews.com.tr/20230730/sarki-seciminde-anlasamayanlar-dugunde-kavga-cikardi-sandalyeler-havada-ucustu-1074171996.html
Şarkı seçiminde anlaşamayanlar düğünde kavga çıkardı: Sandalyeler havada uçuştu
Şarkı seçiminde anlaşamayanlar düğünde kavga çıkardı: Sandalyeler havada uçuştu
Sakarya’nın Hendek ilçesinde müzik seçimi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada düğün salonu karıştı. 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T16:00+0300
2023-07-30T16:00+0300
2023-07-30T16:00+0300
türkiye
sakarya
düğün
kavga
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Olay, Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda çıktı. İddiaya göre, müzik seçimi sebebi ile taraflar arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında taraflar birbirlerine girdi. Yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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Şarkı seçiminde anlaşamayanlar düğünde kavga çıkardı: Sandalyeler havada uçuştu
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde müzik seçimi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada düğün salonu karıştı.
Olay, Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda çıktı. İddiaya göre, müzik seçimi sebebi ile taraflar arasında tartışma yaşandı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında taraflar birbirlerine girdi. Yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.