https://sputniknews.com.tr/20230730/sarah-sjostrom-dunya-yuzme-sampiyonasi-tarihinin-madalya-rekorunu-kirdi-1074179635.html
Sarah Sjöström, Dünya Yüzme Şampiyonası tarihinin madalya rekorunu kırdı
Sarah Sjöström, Dünya Yüzme Şampiyonası tarihinin madalya rekorunu kırdı
İsveçli Sarah Sjöström, Dünya Yüzme Şampiyonası kariyerindeki ferdi yarışlarda kazandığı madalya sayısını 21'e yükselterek ABD'li Michael Phelps'e ait rekoru... 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T22:47+0300
2023-07-30T22:47+0300
2023-07-30T22:47+0300
spor
yüzme
yüzme yarışı
şampiyona
rekor
fukuoka
michael phelps
sarah sjöström
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Japonya'nın Fukuoka kentinde düzenlenen 2023 Dünya Su Sporları Şampiyonası öncesi 19 madalyası bulunan Sarah Sjöström, kadınlar 50 metre kelebekten sonra kadınlar 50 metre serbest kategorisinde de altın madalya aldı.İlk kez 2009'da katıldığı dünya şampiyonalarındaki 21. madalyasını (12 altın, 6 gümüş, 3 bronz) elde eden 29 yaşındaki sporcu, ABD'li erkek yüzücü Phelps'in 20 madalyayla (15 altın, 5 gümüş) 2011'den beri elinde tuttuğu rekorun yeni sahibi oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230723/abdli-yuzucu-michael-phelpsin-15-yillik-dunya-rekoru-kirildi-1073882791.html
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yüzme, yüzme yarışı, şampiyona, rekor, fukuoka, michael phelps, sarah sjöström
yüzme, yüzme yarışı, şampiyona, rekor, fukuoka, michael phelps, sarah sjöström
Sarah Sjöström, Dünya Yüzme Şampiyonası tarihinin madalya rekorunu kırdı
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İsveçli Sarah Sjöström, Dünya Yüzme Şampiyonası kariyerindeki ferdi yarışlarda kazandığı madalya sayısını 21'e yükselterek ABD'li Michael Phelps'e ait rekoru kırdı.
Japonya'nın Fukuoka kentinde düzenlenen 2023 Dünya Su Sporları Şampiyonası öncesi 19 madalyası bulunan Sarah Sjöström, kadınlar 50 metre kelebekten sonra kadınlar 50 metre serbest kategorisinde de altın madalya aldı.
İlk kez 2009'da katıldığı dünya şampiyonalarındaki 21. madalyasını (12 altın, 6 gümüş, 3 bronz) elde eden 29 yaşındaki sporcu, ABD'li erkek yüzücü Phelps'in 20 madalyayla (15 altın, 5 gümüş) 2011'den beri elinde tuttuğu rekorun yeni sahibi oldu.