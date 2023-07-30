https://sputniknews.com.tr/20230730/sarah-sjostrom-dunya-yuzme-sampiyonasi-tarihinin-madalya-rekorunu-kirdi-1074179635.html

Sarah Sjöström, Dünya Yüzme Şampiyonası tarihinin madalya rekorunu kırdı

Sarah Sjöström, Dünya Yüzme Şampiyonası tarihinin madalya rekorunu kırdı

İsveçli Sarah Sjöström, Dünya Yüzme Şampiyonası kariyerindeki ferdi yarışlarda kazandığı madalya sayısını 21'e yükselterek ABD'li Michael Phelps'e ait rekoru... 30.07.2023, Sputnik Türkiye

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spor

yüzme

yüzme yarışı

şampiyona

rekor

fukuoka

michael phelps

sarah sjöström

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Japonya'nın Fukuoka kentinde düzenlenen 2023 Dünya Su Sporları Şampiyonası öncesi 19 madalyası bulunan Sarah Sjöström, kadınlar 50 metre kelebekten sonra kadınlar 50 metre serbest kategorisinde de altın madalya aldı.İlk kez 2009'da katıldığı dünya şampiyonalarındaki 21. madalyasını (12 altın, 6 gümüş, 3 bronz) elde eden 29 yaşındaki sporcu, ABD'li erkek yüzücü Phelps'in 20 madalyayla (15 altın, 5 gümüş) 2011'den beri elinde tuttuğu rekorun yeni sahibi oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230723/abdli-yuzucu-michael-phelpsin-15-yillik-dunya-rekoru-kirildi-1073882791.html

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yüzme, yüzme yarışı, şampiyona, rekor, fukuoka, michael phelps, sarah sjöström