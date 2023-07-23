https://sputniknews.com.tr/20230723/abdli-yuzucu-michael-phelpsin-15-yillik-dunya-rekoru-kirildi-1073882791.html
ABD'li yüzücü Michael Phelps'in 15 yıllık dünya rekoru kırıldı
ABD'li yüzücü Michael Phelps'in 15 yıllık dünya rekoru kırıldı
Fransız yüzücü Leon Marchand, erkekler 400 metre karışıkta, ABD'li Michael Phelps'in 15 yıllık dünya rekorunu kırdı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T19:35+0300
2023-07-23T19:35+0300
2023-07-23T19:35+0300
spor
michael phelps
yüzme
rekor
yüzücü
leon marchand
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Japonya'nın Fukuoka kentinde düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası ilk gününde, erkekler 400 metre karışıkta, 21 yaşındaki Fransız sporcu Leon Marchand, 4.02.50'lik derecesiyle yeni rekorun sahibi oldu.Phelps, 2008 Pekin Olimpiyatları'ndaki 4:03.84 derecesi ile rekoru elinde bulunduruyordu.
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michael phelps, yüzme, rekor, yüzücü, leon marchand
michael phelps, yüzme, rekor, yüzücü, leon marchand
ABD'li yüzücü Michael Phelps'in 15 yıllık dünya rekoru kırıldı
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Fransız yüzücü Leon Marchand, erkekler 400 metre karışıkta, ABD'li Michael Phelps'in 15 yıllık dünya rekorunu kırdı.
Japonya'nın Fukuoka kentinde düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası ilk gününde, erkekler 400 metre karışıkta, 21 yaşındaki Fransız sporcu Leon Marchand, 4.02.50'lik derecesiyle yeni rekorun sahibi oldu.
Phelps, 2008 Pekin Olimpiyatları'ndaki 4:03.84 derecesi ile rekoru elinde bulunduruyordu.