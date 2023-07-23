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ABD'li yüzücü Michael Phelps'in 15 yıllık dünya rekoru kırıldı
ABD'li yüzücü Michael Phelps'in 15 yıllık dünya rekoru kırıldı
Fransız yüzücü Leon Marchand, erkekler 400 metre karışıkta, ABD'li Michael Phelps'in 15 yıllık dünya rekorunu kırdı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
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spor
michael phelps
yüzme
rekor
yüzücü
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Japonya'nın Fukuoka kentinde düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası ilk gününde, erkekler 400 metre karışıkta, 21 yaşındaki Fransız sporcu Leon Marchand, 4.02.50'lik derecesiyle yeni rekorun sahibi oldu.Phelps, 2008 Pekin Olimpiyatları'ndaki 4:03.84 derecesi ile rekoru elinde bulunduruyordu.
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michael phelps, yüzme, rekor, yüzücü, leon marchand
michael phelps, yüzme, rekor, yüzücü, leon marchand

ABD'li yüzücü Michael Phelps'in 15 yıllık dünya rekoru kırıldı

19:35 23.07.2023
© AFP 2023 / MANAN VATSYAYANAFransız yüzücü Leon Marchand, erkekler 400 metre karışıkta, ABD'li Michael Phelps'in 15 yıllık dünya rekorunu kırdı.
Fransız yüzücü Leon Marchand, erkekler 400 metre karışıkta, ABD'li Michael Phelps'in 15 yıllık dünya rekorunu kırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2023
© AFP 2023 / MANAN VATSYAYANA
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Fransız yüzücü Leon Marchand, erkekler 400 metre karışıkta, ABD'li Michael Phelps'in 15 yıllık dünya rekorunu kırdı.
Japonya'nın Fukuoka kentinde düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası ilk gününde, erkekler 400 metre karışıkta, 21 yaşındaki Fransız sporcu Leon Marchand, 4.02.50'lik derecesiyle yeni rekorun sahibi oldu.
Phelps, 2008 Pekin Olimpiyatları'ndaki 4:03.84 derecesi ile rekoru elinde bulunduruyordu.
Ebrar Karakurt - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
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