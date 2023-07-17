https://sputniknews.com.tr/20230717/ebrar-karakurt-boynumda-bana-yargi-yukleyenlerin-utanclarindan-yapilma-altin-madalya-1073616280.html

Ebrar Karakurt: Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma altın madalya

Ebrar Karakurt: Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma altın madalya

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Millet Ligi'ni kazanmasının ardından Ebrar Karakurt, "Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler... 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T13:22+0300

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spor

ebrar karakurt

voleybol

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FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Karakurt paylaşımında, "Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya" dedi.Ebrar Karakurt şampiyonluk sonrasında, "Bir hayal gerçekleşti. Çok şaşkınım ve çok mutluyum. Yıllardır bunun için çabalıyoruz. Eksik olan şey altın madalyaydı. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Kızların hepsiyle gurur duyuyorum. Biz daha yolun başındayız. İlk altın madalya ama son olmayacak. Aynı başarıyı Avrupa Şampiyonası'nda ve Paris Olimpiyatları'nda göstereceğiz" dedi.Zehra Güneş şampiyonluğu depremde hayatını kaybeden Ceren'e adadıMilli voleybolcu Zehra Güneş de depremde hayatını kaybeden Ceren için şampiyonluğu kazandıklarını belirterek, "Ceren, sözümü tuttum. Bu madalya senin için" dedi.K. Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topal, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230717/filenin-sultanlari-sampiyonlugu-erik-dali-ile-kutladi-1073603552.html

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ebrar karakurt, voleybol