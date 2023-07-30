https://sputniknews.com.tr/20230730/samsunda-havada-panik-yamac-parasutcusu-inis-yapamadi-1074171423.html

Samsun'da havada panik: Yamaç paraşütçüsü iniş yapamadı

Samsun'da havada panik: Yamaç paraşütçüsü iniş yapamadı

Samsun’un Bafra ilçesinde yapılan 5. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'nde bir yamaç paraşütçüsü uzun süre havada kalınca, panik yaşandı. 30.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-30T15:22+0300

2023-07-30T15:22+0300

2023-07-30T15:22+0300

türkiye

samsun

paraşüt

yamaç paraşütü

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Dün akşam sıralarında yaşanan olayda hava kararmadan önce bütün paraşütçüler inmesine rağmen bir yamaç paraşütçüsü iniş yapamadı. Akşam karanlığında paraşütüyle havada kalan sporcu büyük paniğe neden oldu.Paraşütçünün düşme ihtimaline karşı AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye geldi. Sahneden yapılan anonslarla yönlendirilmeye çalışılan paraşütçü için korku dolu bekleyiş başladı.2 saat sürdüYaklaşık 2 saat devam eden bekleyiş sonrası yamaç paraşütçüsü salim yere inebildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı genç kızın uzun süre havada kaldığı için çok fazla üşüdüğü ve korktuğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kızın, serum tedavisinin ardından durumunun iyi olduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230626/kanoyla-yamac-parasutu-yapti-yolculuga-denizde-devam-etti-1072891017.html

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