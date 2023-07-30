https://sputniknews.com.tr/20230730/rusya-moldovadaki-konsolosluk-islemlerini-askiya-aliyor-1074180934.html
Rusya, Moldova'daki konsolosluk işlemlerini askıya alıyor
Rusya, Moldova'daki konsolosluk işlemlerini askıya alıyor
Rusya'nın Moldova Büyükelçiliği, Moldova’nın Rusya’dan diplomatik personel sayısını azaltması yönünde aldığı kararla bağlantılı olarak 5 Ağustos’tan itibaren... 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T23:40+0300
2023-07-30T23:40+0300
2023-07-30T23:40+0300
dünya
rusya
moldova
rus büyükelçiliği
konsolosluk
askıya alma
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Moldova’nın Rusya’dan 15 Ağustos'tan itibaren ülkede bulunan 80'den fazla olan diplomatik personelinin sayısını 25'e düşürmesine yönelik kararının ardından Rusya’nın Moldova Büyükelçiliği, konsolosluk işlemlerini askıya alacak. Büyükelçilik tarafından yayınlanan bildiride, konsolosluk randevularının 'teknik nedenlerle' 5 Ağustos'tan itibaren askıya alınacağı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230726/moldovanin-rus-elciligindeki-personel-sayisini-azaltmasina-kremlinden-tepki-yanitsiz-kalmayacak-1074023156.html
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rusya, moldova, rus büyükelçiliği, konsolosluk, askıya alma
rusya, moldova, rus büyükelçiliği, konsolosluk, askıya alma
Rusya, Moldova'daki konsolosluk işlemlerini askıya alıyor
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Rusya'nın Moldova Büyükelçiliği, Moldova’nın Rusya’dan diplomatik personel sayısını azaltması yönünde aldığı kararla bağlantılı olarak 5 Ağustos’tan itibaren konsolosluk işlemlerini askıya alacak.
Moldova’nın Rusya’dan 15 Ağustos'tan itibaren ülkede bulunan 80'den fazla olan diplomatik personelinin sayısını 25'e düşürmesine yönelik kararının ardından Rusya’nın Moldova Büyükelçiliği, konsolosluk işlemlerini askıya alacak.
Büyükelçilik tarafından yayınlanan bildiride, konsolosluk randevularının 'teknik nedenlerle' 5 Ağustos'tan itibaren askıya alınacağı belirtildi.