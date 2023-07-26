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https://sputniknews.com.tr/20230726/moldovanin-rus-elciligindeki-personel-sayisini-azaltmasina-kremlinden-tepki-yanitsiz-kalmayacak-1074023156.html
Moldova'nın Rus elçiliğindeki personel sayısını azaltmasına Kremlin'den tepki: Yanıtsız kalmayacak
Moldova'nın Rus elçiliğindeki personel sayısını azaltmasına Kremlin'den tepki: Yanıtsız kalmayacak
Moldova yönetiminin başkent Kişinev'deki Rusya Büyükelçiliği personelinin sayısının azaltılmasına tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Peskov, bu adımın yanıtsız... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T18:10+0300
2023-07-26T18:14+0300
dünya
moldova
rusya
kremlin
dmitriy peskov
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Moldova'nın Rus elçiliğindeki personel sayısını azaltma kararıyla ilgili Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bir açıklama yaptı.Moldova yönetiminin başkent Kişinev'deki Rusya Büyükelçiliği personelinin sayısının azaltılmasına tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Peskov, bu adımın yanıtsız kalmayacağı mesajını gönderdi.Söz konusu kararın Kişinev'deki mevcut yönetimin Rusya'ya yönelik hasmane çizgisinin devamı olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Maalesef Kişinev, ilişkilerimizi kasıtlı olarak çok zavallı bir duruma getiriyor. Bunun sadece üzüntü verici olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda Rusofobi Moldova'da mümkün olan her şekilde teşvik ediliyor, ancak insanlar arasında bir 'yayılma alanı' bulamıyor. Bildiğimiz kadarıyla halk, Rusofobinin bu tür tezahürlerine pek eğilimli değiller, fakat hükümet tüm bağları koparıyor" dedi.Kişinev'in bu adımını 'kötü' olarak niteleyen Peskov, elbette diplomatik teamüllere göre bunun karşılıksız bırakılmayacağını vurguladı.'Batı, Afrikalı liderlere baskı yaptı'27-28 Temmuz'da St.Petersburg'da düzenlenecek 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu'na katılacak liderlerin sayısının azalmasını değerlendiren Peskov, bunun sadece liderlerin çalışma programlarından değil, aynı zamanda ABD, Fransa ve diğer Batılı ülkelerin küstah müdahalesi ve foruma katılımı önlemeye yönelik baskısından kaynakladığını söyledi.Batı'nın tutumunun endişe verici olduğunu kaydeden Peskov, ancak bu tür baskıların zirvenin başarılı geçmesini engelleyemeyeceğinin altını çizdi.Dünkü basın toplantısında söz konusu Batılı ülkelerin Afrika ülkelerine işbirliklerini genişletecek ortakları seçme hakkını kullanma izni vermediğine dikkat çeken Peskov, bu tutumun kınanması gerektiğini vurgulamıştı.
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moldova, rusya, kremlin, dmitriy peskov

Moldova'nın Rus elçiliğindeki personel sayısını azaltmasına Kremlin'den tepki: Yanıtsız kalmayacak

18:10 26.07.2023 (güncellendi: 18:14 26.07.2023)
© AAKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© AA
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Moldova yönetiminin başkent Kişinev'deki Rusya Büyükelçiliği personelinin sayısının azaltılmasına tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Peskov, bu adımın yanıtsız kalmayacağı mesajını gönderdi.
Moldova'nın Rus elçiliğindeki personel sayısını azaltma kararıyla ilgili Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bir açıklama yaptı.
Moldova yönetiminin başkent Kişinev'deki Rusya Büyükelçiliği personelinin sayısının azaltılmasına tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Peskov, bu adımın yanıtsız kalmayacağı mesajını gönderdi.

Söz konusu kararın Kişinev'deki mevcut yönetimin Rusya'ya yönelik hasmane çizgisinin devamı olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Maalesef Kişinev, ilişkilerimizi kasıtlı olarak çok zavallı bir duruma getiriyor. Bunun sadece üzüntü verici olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda Rusofobi Moldova'da mümkün olan her şekilde teşvik ediliyor, ancak insanlar arasında bir 'yayılma alanı' bulamıyor. Bildiğimiz kadarıyla halk, Rusofobinin bu tür tezahürlerine pek eğilimli değiller, fakat hükümet tüm bağları koparıyor" dedi.

Kişinev'in bu adımını 'kötü' olarak niteleyen Peskov, elbette diplomatik teamüllere göre bunun karşılıksız bırakılmayacağını vurguladı.

'Batı, Afrikalı liderlere baskı yaptı'

27-28 Temmuz'da St.Petersburg'da düzenlenecek 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu'na katılacak liderlerin sayısının azalmasını değerlendiren Peskov, bunun sadece liderlerin çalışma programlarından değil, aynı zamanda ABD, Fransa ve diğer Batılı ülkelerin küstah müdahalesi ve foruma katılımı önlemeye yönelik baskısından kaynakladığını söyledi.

Batı'nın tutumunun endişe verici olduğunu kaydeden Peskov, ancak bu tür baskıların zirvenin başarılı geçmesini engelleyemeyeceğinin altını çizdi.

Dünkü basın toplantısında söz konusu Batılı ülkelerin Afrika ülkelerine işbirliklerini genişletecek ortakları seçme hakkını kullanma izni vermediğine dikkat çeken Peskov, bu tutumun kınanması gerektiğini vurgulamıştı.
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