https://sputniknews.com.tr/20230730/putin-rusya-afrika-zirvesinde-varilan-tum-anlasmalar-hayata-gecirilecek-1074173759.html
Putin: Rusya-Afrika Zirvesi’nde varılan tüm anlaşmalar hayata geçirilecek
Putin: Rusya-Afrika Zirvesi’nde varılan tüm anlaşmalar hayata geçirilecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika Zirvesi’nin daha fazla işbirliği için iyi bir temel oluşturduğunu ve zirvede varılan tüm anlaşmaların hayata... 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T17:01+0300
2023-07-30T17:01+0300
2023-07-30T17:01+0300
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rusya
vladimir putin
afrika
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Rusya lideri Putin, Rus Donanma Günü ile ilgili töreni izlemek için St. Petersburg’da kalan Afrika devletlerinin liderlerine veda ederken, düzenlenen zirvenin Rusya ile Afrika ülkeleri arasında daha fazla işbirliği için iyi bir temel oluşturduğunu ve zirvede varılan tüm anlaşmaların hayata geçirileceğini söyledi.Putin, “Dostluğumuz sayesinde, ilişkilerimiz sayesinde üç gün süren bu etkinliği gerçekleştirebildik ve ilerlemek için iyi bir temel oluşturduk. Üzerinde anlaştığımız her şeyi yerine getireceğiz” diye konuştu.Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu geçtiğimiz Çarşamba günü başlamış, organizasyon çerçevesindeki etkinlikler üç gün sürmüştü. Ardından bazı Afrika liderleri, bugün kutlanan Rusya Donanma Günü ile ilgili ana töreni izlemek için St. Petersburg’da kalmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230729/zaharova-rusya-ukraynayla-ilgili-yaklasik-30-baris-teklifi-aldi-1074158768.html
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rusya, vladimir putin, afrika
Putin: Rusya-Afrika Zirvesi’nde varılan tüm anlaşmalar hayata geçirilecek
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika Zirvesi’nin daha fazla işbirliği için iyi bir temel oluşturduğunu ve zirvede varılan tüm anlaşmaların hayata geçirileceğini belirtti.
Rusya lideri Putin, Rus Donanma Günü ile ilgili töreni izlemek için St. Petersburg’da kalan Afrika devletlerinin liderlerine veda ederken, düzenlenen zirvenin Rusya ile Afrika ülkeleri arasında daha fazla işbirliği için iyi bir temel oluşturduğunu ve zirvede varılan tüm anlaşmaların hayata geçirileceğini söyledi.
Putin, “Dostluğumuz sayesinde, ilişkilerimiz sayesinde üç gün süren bu etkinliği gerçekleştirebildik ve ilerlemek için iyi bir temel oluşturduk. Üzerinde anlaştığımız her şeyi yerine getireceğiz” diye konuştu.
Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu geçtiğimiz Çarşamba günü başlamış, organizasyon çerçevesindeki etkinlikler üç gün sürmüştü. Ardından bazı Afrika liderleri, bugün kutlanan Rusya Donanma Günü ile ilgili ana töreni izlemek için St. Petersburg’da kalmıştı.