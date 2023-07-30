https://sputniknews.com.tr/20230730/msb-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-2-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1074173671.html
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu sürüyor. MSB '2 terörist etkisiz hale getirildi' açıklamasında bulundu. 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T16:57+0300
2023-07-30T16:57+0300
2023-07-30T16:57+0300
türkiye
terörle mücadele
irak
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230728/mitten-irakta-nokta-operasyon-1074089772.html
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terörle mücadele, irak, milli savunma bakanlığı (msb)
terörle mücadele, irak, milli savunma bakanlığı (msb)
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu sürüyor. MSB '2 terörist etkisiz hale getirildi' açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.