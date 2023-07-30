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09:40
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ÖZEL HABER
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2 dk
ÖZEL HABER
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ÖZEL HABER
ABD medyası, Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’in tablolarını satın alan kadına devlet görevi verildiğini ortaya çıkardı. Business Insider haber portalında geçen ifadelerde, eseler arasında 4 metrelik büyük tablolara ek olarak NFT’lerin de bulunduğu kaydedildi. B
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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu sürüyor. MSB '2 terörist etkisiz hale getirildi' açıklamasında bulundu. 30.07.2023, Sputnik Türkiye
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terörle mücadele
irak
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230728/mitten-irakta-nokta-operasyon-1074089772.html
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terörle mücadele, irak, milli savunma bakanlığı (msb)
terörle mücadele, irak, milli savunma bakanlığı (msb)

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

16:57 30.07.2023
© AAterörle mücadele
terörle mücadele - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2023
© AA
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu sürüyor. MSB '2 terörist etkisiz hale getirildi' açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.
terörle mücadele - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
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MİT'ten Irak'ta nokta operasyon
28 Temmuz, 10:23
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