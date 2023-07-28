https://sputniknews.com.tr/20230728/mitten-irakta-nokta-operasyon-1074089772.html

MİT'ten Irak'ta nokta operasyon

MİT'ten Irak'ta nokta operasyon

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla PKK/KCK'nın Sincar eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman'ı etkisiz hale getirdi. 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T10:23+0300

2023-07-28T10:23+0300

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Suriye’deki gençleri silah zoruyla örgüte alan ve Türk güvenlik güçlerine karşı düzenlenen birçok eylemin talimatını veren Zagros Çekdar kod adlı Mesut Celal Osman'ın 2018’de Suriye’den Irak’a geçtiğini tespit etti.PKK/KCK-YBŞ'nin Sincar eyalet sorumlularından Osman'ın, bölgede güç kaybı yaşayan örgüt tarafından destek amacıyla görevlendirildiği belirlendi.Yerel halkı güç kullanarak sindirmeye çalışan Osman, Sincar'da örgütün bir toplantısına gittiği sırada MİT’in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.PKK/KCK-YBŞ’nin Sincar Eyalet sorumlularından olan Zagros Çekdar kod adlı Mesut Celal Osman, 2010’da örgüte Suriye’de katıldı.Örgütün gençlik faaliyetlerinde içerisinde yer alan bulunan Zagros Çekdar kod adlı Mesut Celal Osman, 2015’te Irak kuzeyinde silahlı eğitim alarak tekrar Suriye’ye geçti.Zor kullanarak örgüt saflarına dahil ettiği silahlı grupların güvenlik güçlerine karşı düzenlediği saldırıların talimatını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230715/mit-afrinde-40-sivilin-hayatini-kaybettigi-saldirinin-sorumlusunu-etkisiz-hale-getirdi-1073562267.html

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