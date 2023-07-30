https://sputniknews.com.tr/20230730/manisada-salamura-zeytin-tankindaki-tepki-ceken-goruntuler-uzerine-isletme-faaliyetten-menedildi-1074162027.html

Manisa'da salamura zeytin tankındaki tepki çeken görüntüler üzerine işletme faaliyetten menedildi

Manisa'da salamura zeytin tankındaki tepki çeken görüntüler üzerine işletme faaliyetten menedildi

Manisa'da salamura zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair ortaya çıkan görüntülerin ardından ilgili işletme faaliyetten menedilerek... 30.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-30T00:07+0300

2023-07-30T00:07+0300

2023-07-30T00:07+0300

akhisar

manisa

tarım ve orman bakanlığı

zeytin

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, sosyal medyada salamura zeytin tankında tepki çeken görüntüleri paylaşılan kişi gözaltına alındı.Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından söz konusu kişinin ve görüntülerin kaydedildiği işletmenin tespiti amacıyla çalışma başlatan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, görüntülerdeki kişinin M.A. olduğunu tespit etti.Manisa'da zeytin tankında çıplak sepetleme yapan kişi yakalandıJandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akhisar'da gözaltına alınan şüpheli M.A, sağlık kontrollerinin ardından karakola götürüldü.Şüpheli ilk ifadesinde suçunu eğlence amacıyla işlediğini itiraf etti.Valilik: İşletme sahibi hakkında idari ceza uygulanmıştır"Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:Tarım ve Orman Bakanlığı: İşletme ve ürünlere yönelik gerekli idari yaptırım uygulanmıştırTarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Manisa'da salamura zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntüler üzerine, ilgili işletmenin faaliyetten menedildiği, işletme ve çalışan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.Paylaşımda, Manisa'da salamura zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntüler üzerine Bakanlıkça inceleme başlatıldığı hatırlatıldı.Görüntünün çekildiği tespit edilen işletmede, Akhisar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince resmi kontrollerin gerçekleştirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:"İşletmenin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilmiş ve faaliyetten menedilmiştir. 5996 sayılı Kanun kapsamında insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilen işletme ve ürünlere yönelik gerekli idari yaptırım uygulanmıştır."Öte yandan, ilgili işletme ve sosyal medyadaki görüntüye konu olan işletmenin çalışanı kişi hakkında Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu da kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230729/manisada-ciplak-halde-zeytin-sepetlemeye-inceleme-1074156668.html

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akhisar, manisa, tarım ve orman bakanlığı, zeytin