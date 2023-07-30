Manisa'da salamura zeytin tankındaki tepki çeken görüntüler üzerine işletme faaliyetten menedildi
© İHA / SERKAN TATLISosyal medya platformu Tiktok'ta yayınlanan ve Manisa'da olduğu iddia edilen bir tesiste çıplak zeytin havuzuna girme videosu tepkilere neden oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, olaya ilişkin inceleme başlattı.
© İHA / SERKAN TATLI
Manisa'da salamura zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair ortaya çıkan görüntülerin ardından ilgili işletme faaliyetten menedilerek firma ve çalışanı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, sosyal medyada salamura zeytin tankında tepki çeken görüntüleri paylaşılan kişi gözaltına alındı.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından söz konusu kişinin ve görüntülerin kaydedildiği işletmenin tespiti amacıyla çalışma başlatan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, görüntülerdeki kişinin M.A. olduğunu tespit etti.
Manisa'da zeytin tankında çıplak sepetleme yapan kişi yakalandı
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akhisar'da gözaltına alınan şüpheli M.A, sağlık kontrollerinin ardından karakola götürüldü.
Şüpheli ilk ifadesinde suçunu eğlence amacıyla işlediğini itiraf etti.
Valilik: İşletme sahibi hakkında idari ceza uygulanmıştır"
Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Akhisar ilçesinde 29 Temmuz 2023 günü, saat 10.00 sıralarında TİKTOK isimli sosyal medya uygulaması üzerinden gıda sağlığı için tehlike oluşturacak video paylaşan şüpheli, JASAT tarafından yapılan çalışmayla tespit edilerek, asayiş timlerince gözaltına alınmıştır. Suçunu eğlence amaçlı yaptığını itiraf eden şüpheli hakkındaki adli soruşturma cumhuriyet savcısı talimatıyla yapılmış olup görüntülerin çekildiği işletme İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetten men edilmiş, işletme sahibi hakkında idari ceza uygulanmıştır."
🔴Manisa’da salamura zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntüler üzerine ilgili işletme faaliyetten men edilmiş olup, işletme ve işletme çalışanı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.👇🏻 pic.twitter.com/2Zw73GsITP— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) July 29, 2023
Tarım ve Orman Bakanlığı: İşletme ve ürünlere yönelik gerekli idari yaptırım uygulanmıştır
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Manisa'da salamura zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntüler üzerine, ilgili işletmenin faaliyetten menedildiği, işletme ve çalışan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
Paylaşımda, Manisa'da salamura zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntüler üzerine Bakanlıkça inceleme başlatıldığı hatırlatıldı.
Görüntünün çekildiği tespit edilen işletmede, Akhisar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince resmi kontrollerin gerçekleştirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:
"İşletmenin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilmiş ve faaliyetten menedilmiştir. 5996 sayılı Kanun kapsamında insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilen işletme ve ürünlere yönelik gerekli idari yaptırım uygulanmıştır."
Öte yandan, ilgili işletme ve sosyal medyadaki görüntüye konu olan işletmenin çalışanı kişi hakkında Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu da kaydedildi.