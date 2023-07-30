Manisa'da salamura zeytin tankındaki tepki çeken görüntüler üzerine işletme faaliyetten menedildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Kiev’in terör saldırısına sessiz kalan BM’ye eleştiri
08:14
2 dk
ÖZEL HABER
Dünyada çok nadir görülen 2 adet beyaz aslan dünyaya geldi
08:30
1 dk
ÖZEL HABER
ABD, ATACMS füzelerini Kiev yönetimine verecek mi?
08:45
1 dk
ÖZEL HABER
ABD Senato üyesi Risch, Ukrayna’ya mümkün olan tüm silah türlerini sağlamayı önerdi
09:00
1 dk
ÖZEL HABER
AB’nin yanıtı böyle yorumlandı: Bu, Türkiye’den çok Erdoğan’a net cevaptır
09:20
2 dk
ÖZEL HABER
The Washington Post yazdı: Ukrayna’da 12 Bradley savaş aracı yok edildi
09:42
2 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Rusya zafer kazandı
10:00
1 dk
ÖZEL HABER
Eski ABD Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü Wilkerson: 12-15 ay sonra NATO’nun dağılmaya başlayacağını göreceğiz
10:20
2 dk
ÖZEL HABER
İran Nükleer Enerji Kurumu Başkanı: Türkiye ile işbirliğine hazırız
10:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünyaca ünlü ressam neden kulağını kesti?
13:05
11 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Interpol çıkışı: Amaç Interpol kanallarının kullanımını engellemek
13:30
2 dk
ÖZEL HABER
Tahıl koridorunda aslan payını yüzde 48 ile Avrupa, yüzde 2’sini de açlık içindeki Afrika aldı
13:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
BRICS ülkeleri Ukrayna krizi için devrede
14:15
2 dk
ÖZEL HABER
IMF’de tahminini değiştirdi: Rus ekonomisi iyi
14:30
2 dk
ÖZEL HABER
İran Nükleer Enerji Kurumu Başkanı: Türkiye ile işbirliğine hazırız
14:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL HABER
Ve kabul edildi: Askerlik yaş tavanını 27’den 30’a çıktı
16:20
2 dk
ÖZEL HABER
Sovyet yapımı SU-25 uçakları Türkiye modernize ediy
16:35
2 dk
ÖZEL HABER
ABD medyası, Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’in tablolarını satın alan kadına devlet görevi verildiğini ortaya çıkardı. Business Insider haber portalında geçen ifadelerde, eseler arasında 4 metrelik büyük tablolara ek olarak NFT’lerin de bulunduğu kaydedildi. B
16:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Altay tankından füzelere neler var?;Türk silahları görücüye çıktı
17:20
4 dk
ÖZEL HABER
Ortadoğu uzmanı Oruç: ABD “çıkar”, Türkiye ve Çin “değer” diyor
17:40
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Güney Afrika’dan Rusya çıkışı: İşbirliğime engel olamadılar
18:30
2 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Ukrayna, NATO ekipmanının beşte birini kaybetti
19:30
1 dk
ÖZEL HABER
Avusturyalı askeri uzman: NATO ülkelerinde altı ay eğitim alan Ukraynalı asker hayatta değil
20:00
1 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray’dan Avrupa medyasına yasak
20:30
1 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray’dan Avrupa medyasına yasak
09:00
1 dk
ÖZEL HABER
Avusturyalı askeri uzman: NATO ülkelerinde altı ay eğitim alan Ukraynalı asker hayatta değil
09:21
1 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Ukrayna, NATO ekipmanının beşte birini kaybetti
09:40
1 dk
ÖZEL HABER
Güney Afrika’dan Rusya çıkışı: İşbirliğime engel olamadılar
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Ortadoğu uzmanı Oruç: ABD “çıkar”, Türkiye ve Çin “değer” diyor
10:15
5 dk
ÖZEL HABER
Altay tankından füzelere neler var?;Türk silahları görücüye çıktı
10:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD medyası, Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’in tablolarını satın alan kadına devlet görevi verildiğini ortaya çıkardı. Business Insider haber portalında geçen ifadelerde, eseler arasında 4 metrelik büyük tablolara ek olarak NFT’lerin de bulunduğu kaydedildi. B
13:20
2 dk
ÖZEL HABER
Sovyet yapımı SU-25 uçakları Türkiye modernize ediy
13:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ve kabul edildi: Askerlik yaş tavanını 27’den 30’a çıktı
14:12
2 dk
ÖZEL HABER
İran Nükleer Enerji Kurumu Başkanı: Türkiye ile işbirliğine hazırız
14:31
2 dk
ÖZEL HABER
IMF’de tahminini değiştirdi: Rus ekonomisi iyi
14:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
BRICS ülkeleri Ukrayna krizi için devrede
18:08
2 dk
ÖZEL HABER
Tahıl koridorunda aslan payını yüzde 48 ile Avrupa, yüzde 2’sini de açlık içindeki Afrika aldı
18:30
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Interpol çıkışı: Amaç Interpol kanallarının kullanımını engellemek
18:51
2 dk
ÖZEL HABER
İran Nükleer Enerji Kurumu Başkanı: Türkiye ile işbirliğine hazırız
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
Eski ABD Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü Wilkerson: 12-15 ay sonra NATO’nun dağılmaya başlayacağını göreceğiz
19:21
2 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Rusya zafer kazandı
19:40
1 dk
ÖZEL HABER
The Washington Post yazdı: Ukrayna’da 12 Bradley savaş aracı yok edildi
20:00
2 dk
ÖZEL HABER
AB’nin yanıtı böyle yorumlandı: Bu, Türkiye’den çok Erdoğan’a net cevaptır
20:14
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Senato üyesi Risch, Ukrayna’ya mümkün olan tüm silah türlerini sağlamayı önerdi
20:39
1 dk
ÖZEL HABER
ABD, ATACMS füzelerini Kiev yönetimine verecek mi?
21:00
1 dk
ÖZEL HABER
Dünyada çok nadir görülen 2 adet beyaz aslan dünyaya geldi
21:20
1 dk
ÖZEL HABER
Kiev’in terör saldırısına sessiz kalan BM’ye eleştiri
22:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
https://sputniknews.com.tr/20230730/manisada-salamura-zeytin-tankindaki-tepki-ceken-goruntuler-uzerine-isletme-faaliyetten-menedildi-1074162027.html
Manisa'da salamura zeytin tankındaki tepki çeken görüntüler üzerine işletme faaliyetten menedildi
Manisa'da salamura zeytin tankındaki tepki çeken görüntüler üzerine işletme faaliyetten menedildi
Manisa'da salamura zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair ortaya çıkan görüntülerin ardından ilgili işletme faaliyetten menedilerek... 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T00:07+0300
2023-07-30T00:07+0300
akhisar
manisa
tarım ve orman bakanlığı
zeytin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1d/1074156311_0:495:2000:1620_1920x0_80_0_0_838f57653a8abf73ed5b6c5b07cde4b9.jpg
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, sosyal medyada salamura zeytin tankında tepki çeken görüntüleri paylaşılan kişi gözaltına alındı.Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından söz konusu kişinin ve görüntülerin kaydedildiği işletmenin tespiti amacıyla çalışma başlatan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, görüntülerdeki kişinin M.A. olduğunu tespit etti.Manisa'da zeytin tankında çıplak sepetleme yapan kişi yakalandıJandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akhisar'da gözaltına alınan şüpheli M.A, sağlık kontrollerinin ardından karakola götürüldü.Şüpheli ilk ifadesinde suçunu eğlence amacıyla işlediğini itiraf etti.Valilik: İşletme sahibi hakkında idari ceza uygulanmıştır"Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:Tarım ve Orman Bakanlığı: İşletme ve ürünlere yönelik gerekli idari yaptırım uygulanmıştırTarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Manisa'da salamura zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntüler üzerine, ilgili işletmenin faaliyetten menedildiği, işletme ve çalışan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.Paylaşımda, Manisa'da salamura zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntüler üzerine Bakanlıkça inceleme başlatıldığı hatırlatıldı.Görüntünün çekildiği tespit edilen işletmede, Akhisar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince resmi kontrollerin gerçekleştirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:"İşletmenin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilmiş ve faaliyetten menedilmiştir. 5996 sayılı Kanun kapsamında insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilen işletme ve ürünlere yönelik gerekli idari yaptırım uygulanmıştır."Öte yandan, ilgili işletme ve sosyal medyadaki görüntüye konu olan işletmenin çalışanı kişi hakkında Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu da kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230729/manisada-ciplak-halde-zeytin-sepetlemeye-inceleme-1074156668.html
akhisar
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1d/1074156311_0:308:2000:1808_1920x0_80_0_0_1f43ae2e08a02ebb2942df4f46d88fa7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
akhisar, manisa, tarım ve orman bakanlığı, zeytin
akhisar, manisa, tarım ve orman bakanlığı, zeytin

Manisa'da salamura zeytin tankındaki tepki çeken görüntüler üzerine işletme faaliyetten menedildi

00:07 30.07.2023
© İHA / SERKAN TATLISosyal medya platformu Tiktok'ta yayınlanan ve Manisa'da olduğu iddia edilen bir tesiste çıplak zeytin havuzuna girme videosu tepkilere neden oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, olaya ilişkin inceleme başlattı.
Sosyal medya platformu Tiktok'ta yayınlanan ve Manisa'da olduğu iddia edilen bir tesiste çıplak zeytin havuzuna girme videosu tepkilere neden oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, olaya ilişkin inceleme başlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2023
© İHA / SERKAN TATLI
Abone olTelegram
Manisa'da salamura zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair ortaya çıkan görüntülerin ardından ilgili işletme faaliyetten menedilerek firma ve çalışanı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, sosyal medyada salamura zeytin tankında tepki çeken görüntüleri paylaşılan kişi gözaltına alındı.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından söz konusu kişinin ve görüntülerin kaydedildiği işletmenin tespiti amacıyla çalışma başlatan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, görüntülerdeki kişinin M.A. olduğunu tespit etti.

Manisa'da zeytin tankında çıplak sepetleme yapan kişi yakalandı

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akhisar'da gözaltına alınan şüpheli M.A, sağlık kontrollerinin ardından karakola götürüldü.
Şüpheli ilk ifadesinde suçunu eğlence amacıyla işlediğini itiraf etti.

Valilik: İşletme sahibi hakkında idari ceza uygulanmıştır"

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Akhisar ilçesinde 29 Temmuz 2023 günü, saat 10.00 sıralarında TİKTOK isimli sosyal medya uygulaması üzerinden gıda sağlığı için tehlike oluşturacak video paylaşan şüpheli, JASAT tarafından yapılan çalışmayla tespit edilerek, asayiş timlerince gözaltına alınmıştır. Suçunu eğlence amaçlı yaptığını itiraf eden şüpheli hakkındaki adli soruşturma cumhuriyet savcısı talimatıyla yapılmış olup görüntülerin çekildiği işletme İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetten men edilmiş, işletme sahibi hakkında idari ceza uygulanmıştır."

Tarım ve Orman Bakanlığı: İşletme ve ürünlere yönelik gerekli idari yaptırım uygulanmıştır

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Manisa'da salamura zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntüler üzerine, ilgili işletmenin faaliyetten menedildiği, işletme ve çalışan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
Paylaşımda, Manisa'da salamura zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntüler üzerine Bakanlıkça inceleme başlatıldığı hatırlatıldı.
Görüntünün çekildiği tespit edilen işletmede, Akhisar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince resmi kontrollerin gerçekleştirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:
"İşletmenin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilmiş ve faaliyetten menedilmiştir. 5996 sayılı Kanun kapsamında insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilen işletme ve ürünlere yönelik gerekli idari yaptırım uygulanmıştır."
Öte yandan, ilgili işletme ve sosyal medyadaki görüntüye konu olan işletmenin çalışanı kişi hakkında Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu da kaydedildi.
Sosyal medya platformu Tiktok'ta yayınlanan ve Manisa'da olduğu iddia edilen bir tesiste çıplak zeytin havuzuna girme videosu tepkilere neden oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, olaya ilişkin inceleme başlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2023
TÜRKİYE
Manisa'da çıplak halde zeytin sepetlemeye inceleme
Dün, 19:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала