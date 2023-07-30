https://sputniknews.com.tr/20230730/kpss-alan-bilgisi-oturumunda-son-gun-1074166530.html

KPSS Alan Bilgisi oturumunda son gün

KPSS Alan Bilgisi oturumunda son gün

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi sınavında son oturum (işletme, muhasebe ve istatistik) saat 10.15'te başladı. 30.07.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

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sınav

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KPSS Alan Bilgisi sınavları çerçevesinde 3. ve son oturum başladı. Adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak. İşletme ve muhasebe sınavlarında çoktan seçmeli 40 soru için 50 dakika verilirken, yine 40 soruluk istatistik sınavı için ise adaylara 60 dakika verilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230726/kpss-tercih-sonuclari-aciklandi-1074016289.html

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