https://sputniknews.com.tr/20230730/kpss-alan-bilgisi-oturumunda-son-gun-1074166530.html
KPSS Alan Bilgisi oturumunda son gün
KPSS Alan Bilgisi oturumunda son gün
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi sınavında son oturum (işletme, muhasebe ve istatistik) saat 10.15'te başladı. 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T10:47+0300
2023-07-30T10:47+0300
2023-07-30T10:47+0300
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KPSS Alan Bilgisi sınavları çerçevesinde 3. ve son oturum başladı. Adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak. İşletme ve muhasebe sınavlarında çoktan seçmeli 40 soru için 50 dakika verilirken, yine 40 soruluk istatistik sınavı için ise adaylara 60 dakika verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230726/kpss-tercih-sonuclari-aciklandi-1074016289.html
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KPSS Alan Bilgisi oturumunda son gün
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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi sınavında son oturum (işletme, muhasebe ve istatistik) saat 10.15'te başladı.
KPSS Alan Bilgisi sınavları çerçevesinde 3. ve son oturum başladı.
Adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak.
İşletme ve muhasebe sınavlarında çoktan seçmeli 40 soru için 50 dakika verilirken, yine 40 soruluk istatistik sınavı için ise adaylara 60 dakika verilecek.